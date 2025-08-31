LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Greqi/ I burgosuri turk hidhet në det nga trageti gjatë shoqërimit nga policia, dyshohet se...

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 12:35
Bota

Greqi/ I burgosuri turk hidhet në det nga trageti gjatë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Detin Egje në Greqi ditën e djeshme, kur një i burgosur turk që po transferohej me target nga policia greke, u hodh në det. Rasti është bërë i ditur sot nga shtypi grek.

I burgosuri arriti të dalë në kuvertën e tragetit, dhe sipas dëshmitarëve, mori vrull dhe u hodh në det. Katër efektivët e policisë që po e shoqëronin njoftuan menjëherë kapitenin e tragetit, i cili ndaloi motorët dhe filloi kërkimet.

Në operacionin e shpëtimit u përfshinë edhe mjete lundruese të Rojës Bregdetare Greke, por deri tani i burgosuri nuk është gjetur. Turku ishte arrestuar më 7 korrik për trafik emigrantësh dhe po mbahej në paraburgim në burgun e sigurisë së lartë të Koridhalos.

Ai po transferohej për t’u paraqitur në gjykatë kur ndodhi incidenti. Ndaj katër policëve që e shoqëronin të burgosurin është hapur një hetim disiplinor. Hetimet paraprake janë marrë në dorë nga Roja Bregdetare, e cila vijon kërkimet në zonë.

Ngjarja ka ngjallur reagime në opinionin publik grek, ndërsa autoritetet theksojnë nevojën për rishikim të protokolleve të sigurisë gjatë transferimeve të të burgosurve

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion