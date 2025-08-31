Greqi/ I burgosuri turk hidhet në det nga trageti gjatë shoqërimit nga policia, dyshohet se...
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Detin Egje në Greqi ditën e djeshme, kur një i burgosur turk që po transferohej me target nga policia greke, u hodh në det. Rasti është bërë i ditur sot nga shtypi grek.
I burgosuri arriti të dalë në kuvertën e tragetit, dhe sipas dëshmitarëve, mori vrull dhe u hodh në det. Katër efektivët e policisë që po e shoqëronin njoftuan menjëherë kapitenin e tragetit, i cili ndaloi motorët dhe filloi kërkimet.
Në operacionin e shpëtimit u përfshinë edhe mjete lundruese të Rojës Bregdetare Greke, por deri tani i burgosuri nuk është gjetur. Turku ishte arrestuar më 7 korrik për trafik emigrantësh dhe po mbahej në paraburgim në burgun e sigurisë së lartë të Koridhalos.
Ai po transferohej për t’u paraqitur në gjykatë kur ndodhi incidenti. Ndaj katër policëve që e shoqëronin të burgosurin është hapur një hetim disiplinor. Hetimet paraprake janë marrë në dorë nga Roja Bregdetare, e cila vijon kërkimet në zonë.
Ngjarja ka ngjallur reagime në opinionin publik grek, ndërsa autoritetet theksojnë nevojën për rishikim të protokolleve të sigurisë gjatë transferimeve të të burgosurve