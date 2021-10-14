LEXO PA REKLAMA!

Greqi, autobusi fundoset në ujë, qytetarët kapen për dore për të shpëtuar

Lajmifundit / 14 Tetor 2021, 19:28
Bota

Greqi, autobusi fundoset në ujë, qytetarët kapen për dore

Greqia është përfshirë nga moti i keq mëngjesim e sotëm. Një nga zonat më problematike është atika, ku shumë zona janë përmbytur si pasojë e stuhisë “Balos”.

Greqi, autobusi fundoset në ujë, qytetarët kapen për dore

Mediat greke raportojnë se në rrugën e Poseidonos, një autobus në itinerarin Pire-Voula u bllokua nën një urë, ndërsa udhëtarët formuan një “zinxhir” në mënyrë që të largoheshin.

Uji mbuloi pothuajse të gjithë autobusin, duke lënë vetëm pjesën e sipërme e tij të dukshme, ndërsa niveli i ujit u rrit.

Greqi, autobusi fundoset në ujë, qytetarët kapen për dore

Siç shihet nga pamjet uji fundosi të gjithë autobusin. Fatmirësisht të gjithë pasagjerët mundën të shpëtonin pa dëmtime.

