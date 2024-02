Gjykatësi anglez "moral" 3 shqiptarëve: Kam vizituar vendin tuaj të bukur, pse shitët kokainë këtu

Një gjyqtar që e ka vizituar Shqipërinë tre herë ka shprehur çudinë me shumë nga shqiptarët që braktisin një vend kaq të bukur dhe mahnitës për të shkuar ilegalisht dhe shitur drogë në Mbretërinë e Bashkuar.

Gjyqtari Ian Lawrie King’s Counsel, regjistruesi i Gjykatës së Gloucester Crown, komentet i bëri gjatë një dite të ngarkuar kur i ra të merrej me tre raste të veçanta të emigrantëve të paligjshëm shqiptarë që po gjykoheshin për shpërndarje droge.

Një përkthyes shqiptar ishte i zënë gjatë gjithë ditës në gjykatë duke përkthyer për tre shkelësit që kishin furnizuar me kokainë në pjesë të ndryshme të Gloucestershire.

Duke dënuar të fundit prej tyre, Erijon Melanin, me 20 muaj burgim për furnizim kokaine në Cheltenham, gjyqtari i tha atij “Kam qenë në vendin tuaj tre herë në 40 vitet e fundit. Është një vend shumë i bukur. E di që ka problemet e veta – por ka më pak probleme sesa kur e vizitova për herë të fundit. Është një vend mahnitës me njerëz mahnitës – dhe ushqimi ishte i mirë – kështu që pse doni të vini këtu nuk e kuptoj.”

Gjykatësi i tha Melanit se pasi të kryente gjysmën e dënimit të tij, ai do të deportohej në Shqipëri. Pasi Melani kishte lënë bankën e të akuzuarve për t’u dërguar përsëri në qeli, gjyqtari shtoi: ‘Nuk e di pse Shqipëria nuk është një atraksion më i madh turistik. Plazhe fantastike dhe male të bukura.’

Melani, 24 vjeç, pa adresë fikse, u deklarua fajtor për posedim kokaine me qëllim furnizimin në Cheltenham më 17 janar të këtij viti dhe përvetësim/përdorim/posedim të pronës kriminale. Prokurorja Rhianna Fricker tha se policia ndoqi një mjet tip “Vauxhall Insignia” në qytet pasi mori informacione se ajo ishte e përfshirë në tregtimin e drogës.

Ndërsa makina kalonte stacionin e zjarrfikësve në Cheltenham, policia pa shoferin që hodhi një çorape të zezë nga dritarja. Malli u mor nga një tjetër oficer, ndërsa u zbulua se çanta përmbante një substancë të bardhë në to. Analiza më vonë zbuloi se ishte 14.2 gramë kokainë me një vlerë prej 1,120 £.

Ndërkohë, makina Insignia është ndalur dhe Melani ka qenë i vetmi banues. Ai u kontrollua dhe iu gjetën me vete 295 paund para në dorë.

Lloyd Jenkins, duke u mbrojtur, tha: “Është e njëjta histori e trishtuar që dëgjojmë çdo herë në këto raste.”

“Fatkeqësisht droga shkakton mjerim jo vetëm për përdoruesit, por edhe për ata që kapen në furnizimin e tyre. I pandehuri është një shqiptar 24-vjeçar i cili mbërriti në Britaninë e Madhe në gusht të vitit 2022. Ai erdhi si përgjigje ndaj një premtimi për punë dhe një jetë më të mirë.

Më thotë se puna doli e parregullt dhe filloi të luftonte pa asnjë përfitim apo të ardhur të rregullt. Ai jetonte me një mik, por ai person u deportua para arrestimit të klientit tim. Klienti im ishte atëherë pa punë apo strehim të qëndrueshëm. Ai ishte i dëshpëruar. Ai përfundoi duke jetuar në një makinë – një makinë që iu ble nga njerëz të cilët më pas kërkuan që ai të shpërndante drogë për ta në këmbim.

Ai ndjeu se kishte shumë pak zgjedhje në këtë çështje. Ai ndodhet në Britaninë e Madhe ilegalisht dhe pas vuajtjes së dënimit me burg, ka shumë të ngjarë të dëbohet“- tha mbrojtja.

Gjykatësi Laërie e dënoi Melanin me 20 muaj burg për furnizim kokaine dhe gjashtë muaj njëkohësisht për posedim të pasurisë kriminale. Ai urdhëroi konfiskimin dhe asgjësimin e drogës, konfiskimin e parave të sekuestruara nga Melani dhe gjithashtu e urdhëroi atë të paguante një shtesë prej 187 £.

Në të njëjtën ditë u paraqitën para gjyqtarit Laërie edhe shqiptarët Emiljan Gjergji, 26 vjeç, nga Walthamstow, Londër, dhe Martin Ndreca, 24 vjeç, pa adresë fikse. Gjergji u deklarua fajtor për posedimin e kokainës me qëllim furnizimin dhe drejtimin e makinës ndërsa u skualifikua në Park Road, në Nailsëorth, pranë Stroud, Gloucestershire, më 18 janar 2024.

Ai u burgos për një total prej 20 muajsh dhe u tha se do të dëbohej kur të kishte kryer gjysmën e dënimit. Ndreca u deklarua fajtor për furnizimin me kokainë në Gloucestershire midis 18 korrikut 2022 dhe 11 korrikut 2023. Ai gjithashtu pranoi posedimin e kokainës me qëllim furnizimin midis 28 nëntorit dhe 30 nëntorit 2022 dhe përsëri më 10 korrik 2023. Më pas u vendos në paraburgim për të pritur dënimin pasi të mbahet një gjyq për të përcaktuar shkallën e përfshirjes së tij me bandën e drogës për të cilën punonte.

Ndreca ka kundërshtuar se ka luajtur një ‘rol udhëheqës’ në furnizimin me drogë – siç pretendon prokuroria – dhe pretendon se ai ka një rol ‘më të vogël’ ose ‘të rëndësishëm’.