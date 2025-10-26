Gjashtë metra nën tokë/ Brenda spitalit sekret ku trajtohen ushtarët ukrainas të plagosur nga dronët rusë
Pemë të dendura fshehin hyrjen. Një tunel i pjerrët prej druri zbret në një zonë pritjeje të ndriçuar shkëlqyeshëm. Ka një njësi kirurgjikale, të pajisur me shtretër, monitorë kardiakë dhe ventilatorë. Dhe rafte plot me pajisje mjekësore, ilaçe dhe grumbuj të rregullt rrobash rezervë.
Në një dhomë stafi me një lavatriçe dhe një kazan, mjekët mbajnë një sy në një ekran. Ai tregon lëvizjet e dronëve spiunë rusë ndërsa ata bëjnë zigzag në qiellin sipër.
Mirë se vini në spitalin sekret nëntokësor të Ukrainës. Objekti u hap në gusht dhe është i dyti i këtij lloji, i vendosur në Ukrainën lindore jo shumë larg vijës së frontit dhe qytetit të Pokrovskut, në rajonin e Donetskut. “Ne jemi 6 metra nën tokë.
Është mënyra më e sigurt për t’u ofruar ndihmë ushtarëve tanë të plagosur. Dhe e mban të sigurt personelin mjekësor”, tha kirurgu i klinikës, Major Oleksandr Holovashchenko.
Pika e stabilizimit trajton 30-40 pacientë në ditë. Gjendja e tyre ndryshon. Disa kanë lëndime katastrofike në këmbë që kërkojnë amputime ose plagë serioze në stomak. Të tjerë mund të ecin. Pothuajse të gjithë janë viktima të dronëve rusë me pamje nga vetë e parë (FPV), të cilët hedhin granata me saktësi vdekjeprurëse. “Nëntëdhjetë përqind e rasteve tona janë nga FPV. Ne shohim pak lëndime nga plumbat. Është një epokë e dronëve dhe një lloj lufte tjetër”, tha kirurgu.
Gjatë një pasditeje javën e kaluar, tre ushtarë hynë në objekt. I plagosuri më lehtë, 28-vjeçari Artem Dvorskyi, tha se një shpërthim i një FPV i kishte hapur një vrimë të vogël në këmbë. “Lufta është e tmerrshme. Djali pranë meje, Vasyl, u vra”, tha ai. “Ai ra. Pastaj rusët hodhën një granatë të dytë mbi të.” Ai shtoi: “Çdo gjë në fshat është shkatërruar. Ka dronë kudo dhe trupa. Tanët dhe të tyret.”
Dvorskyi tha se njësia e tij kaloi 43 ditë në një zonë pyjore pranë Pokrovskut, të cilën Rusia është përpjekur ta pushtojë që nga viti i kaluar. E vetmja mënyrë për të shkuar në pozicionin e tyre ishte në këmbë. Të gjitha furnizimet mbërritën me kuadkopter: ushqim dhe ujë. Një javë pasi u plagos, ai eci 5 km (rreth 3 milje), duke i marrë tre orë, deri ku një automjet i blinduar arriti ta merrte. Në klinikë, një mjek kontrolloi shenjat e tij jetësore. Pas trajtimit, një infermiere i dha rroba të reja civile: një bluzë dhe një palë xhinse të zbehta.
Një pacient tjetër, 38-vjeçari Pavlo Filipchuk, tha se një shpërthim droni e kishte lënë me tronditje. “Isha në një gropë. Papritmas u errësua. Nuk mund të ndieja asgjë ose të dëgjoja asgjë”, tha ai. “Mendoj se isha me fat që mbijetova. Kushëriri im është vrarë. Ka shpërthime të vazhdueshme.” Një ndërtues që punon në Lituani, Filipchuk tha se ishte kthyer në Ukrainë dhe ishte ofruar vullnetar për të luftuar disa ditë para pushtimit në shkallë të plotë të Vladimir Putinit në shkurt 2022.
Që nga viti 2022, Rusia ka shënjestruar vazhdimisht spitale, klinika, reparte materniteti dhe ambulanca. Sipas grupeve të të drejtave të njeriut, 261 punonjës shëndetësorë janë vrarë në gati 2,000 sulme. Objekti nëntokësor është ndërtuar nga katër bunkerë çeliku, me trarë druri, dhe dhe rërë të shtruar sipër deri në nivelin e tokës. Mund t’i rezistojë goditjeve të drejtpërdrejta nga predha artilerie 152 mm dhe madje edhe tre ngarkesave 8 kg TNT të hedhura nga dron.
Kompania ukrainase e çelikut dhe minierave Metinvest , e cila financoi ndërtimin, planifikon të ndërtojë gjithsej 20 njësi. Kreu i këshillit të sigurisë kombëtare të Ukrainës dhe ish-ministri i mbrojtjes, Rustem Umerov, tha se ato do të ishin “jashtëzakonisht të rëndësishme për të shpëtuar jetën e ushtrisë dhe për të mbështetur mbrojtësit në vijën e frontit”. Metinvest e përshkroi projektin si “më ambiciozin dhe sfiduesin” që kishte zbatuar që nga pushtimi i Rusisë./ Përshtatur nga The Guardian