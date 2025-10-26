LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Takimi me presidentin kinez, Trump do të diskutojë me Xi Jinping edhe për luftën në Ukrainë e Rusinë

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 16:11
Bota

Takimi me presidentin kinez, Trump do të diskutojë me Xi Jinping edhe

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se planifikon të diskutojë çështje që lidhen me Rusinë dhe Ukrainën në takimin e tij të ardhshëm me udhëheqësin kinez Xi Jinping.

“Një nga gjërat për të cilat do të flasim është [konflikti] Rusi-Ukrainë”, u tha ai gazetarëve në bordin e Air Force One. “Do të doja ta shihja Kinën të na ndihmonte”, vuri në dukje Trump.

“Ne i vendosëm sanksione shumë të forta Rusisë. Mendoj se këto sanksione do të jenë – e dini, janë shumë të ashpra, janë shumë të forta. Por do të doja ta shihja Kinën të na ndihmonte”, shtoi presidenti amerikan, duke folur për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë.

Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, njoftoi të enjten se Trump do të vizitojë Malajzinë, Japoninë dhe Korenë e Jugut. Përveç bisedimeve dypalëshe, ai do të marrë pjesë edhe në ngjarjet e Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) dhe Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC). Bisedimet midis Trump dhe Xi pritet të zhvillohen në Korenë e Jugut më 30 tetor.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion