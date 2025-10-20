U kap duke shitur kokainë, arrestohet 25-vjeçari shqiptar
Një 25-vjeçar shqiptar është arrestuar nga autoritetet italiane pasi u kap duke shitur kokainë në parkingun e një supermarketi.
Sipas mediave italiane, gjatë kontrollit policia i gjeti 7 doza të kokainës të paketuar gati për shitje, si dhe një telefon celular të cilin ai e kishte fshehur.
25-vjeçari ishte pa leje qëndrimi në Itali dhe pa punë, ndërkohë që drejtonte një automjet të regjistruar në emër të një personi me precedent penal për krime të ngjashme.
Autoritetet e arrestuan menjëherë, ndërsa Prokuroria vendosi dëbimin e tij drejt Shqipërisë brenda 7 ditëve.