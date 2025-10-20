Kryeministri Netanyahu: Dje hodhëm 153 ton bomba mbi Gaza
Izraeli kreu sulme ajrore pasi akuzoi Hamasin se ka shkelur armëpushimin me shenjëstrimin e forczave izraelite përtej Vijës së Verdhë, ku ata janë zhvendosur në kuadër të marrëveshjes së dakordësuar për fazën e parë të planit të paqes në Gaza. 33 persona u vranë.
Forcat izraelite hodhën dje “153 ton bomba” mbi Rripin e Gazës. Kështu deklaroi kryeministri Benjamin Netanyahu gjatë fjalës së tij në seancën plenare të Kneset-it.
Ndërkohë sot në Izraeli kanë shkuar i dërguari i posaçëm i SHBA-së, Steve Witkoff, dhe dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner, ndërsa zëvendëspresidenti J.D. Vance do të zbarkojë në vend të martën. Witkoff, në një intervistë, u shpreh se për rindërtimin e enklavës do të duheshin 50 miliardë dollarë.
"Vlerësimet janë rreth 50 miliardë dollarë. Mund të jetë pak më pak; mund të jetë pak më shumë", u shpreh ai.
Sot në Egjipt do të zhvillohen bisedime me Khalil Al-Hayya-n, udhëheqësin e Hamasit në mërgim nga Gaza, për të diskutuar mbi zbatimin e marrëveshjes së armëpushimit. Delegacioni i Hamasit do të diskutojë mënyrat për të nxitur formimin e një organi teknik për të menaxhuar Gazën pa përfaqësimin e Hamasit.