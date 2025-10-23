Kur trupi “digjet” për energji /Sekreti i metabolizmit të ngadalshëm
Misteri i “zjarrit të brendshëm”
Pse disa njerëz hanë shumë e s’trashen, ndërsa të tjerë shtojnë peshë edhe me pak ushqim? Përgjigjja qëndron te metabolizmi – procesi i padukshëm me të cilin trupi shndërron ushqimin në energji. Ai është si një zjarr i brendshëm, që digjet me ritme të ndryshme tek secili prej nesh.
Metabolizmi nuk është fat – është kujdes
Shpesh mendojmë se metabolizmi është i paracaktuar, por në të vërtetë ai ndikohet nga mënyra e jetesës. Lëvizja, ushqyerja e ekuilibruar dhe gjumi i mirë janë “karburanti” që e mbajnë zjarrin ndezur. Kur nuk flemë mjaftueshëm, trupi ul ritmin e djegies dhe ruan më shumë yndyrë. Ndërsa aktiviteti fizik, edhe në formën më të lehtë, nxit qelizat të prodhojnë më shumë energji.
Proteinat – flaka që s’e lë trupin të ftohet
Ndër lëndët ushqyese, proteinat kanë efektin më të madh termik: trupi shpenzon më shumë energji për t’i tretur dhe për t’i shndërruar në masë muskulare. Më shumë muskuj do të thotë metabolizëm më i lartë edhe në pushim. Kështu, një vakt me vezë, peshk, kos ose bishtajore është më shumë sesa ushqim – është ushqim për zjarrin e brendshëm.
Balanca mes pushimit dhe lëvizjes
Edhe gjumi është pjesë e sekreteve të metabolizmit. Gjatë orëve të natës, trupi rigjenerohet, hormonet balancohen dhe sistemi tretës “rindizet”. Pa gjumë cilësor, edhe dieta më e shëndetshme humbet efektin e saj.
Trupi si një furrë e mençur
Në fund, metabolizmi nuk është magji as fat – është arti i ekuilibrit mes asaj që i japim trupit dhe mënyrës si e trajtojmë. Kur lëvizim, ushqehemi me vetëdije dhe flejmë mirë, ne nuk e detyrojmë trupin të digjet – ne e lejojmë atë të shkëlqejë.