Këmbimi valutor 19 gusht, ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 08:19
Aktualitet
Sot, më 19 gusht 2025, në tregun valutor shqiptar, dollari amerikan blihet me 82.4 lekë dhe shitet me 83.8 lekë.
Euro blihet me 96.5 lekë dhe shitet me 97.5 lekë.
Franga zvicerane këmbehet në blerje me 101.8 lekë, ndërsa në shitje me 103.2 lekë.
Paundi britanik blihet me 111.4 lekë dhe shitet me 113 lekë.
Ndërkohë, dollari kanadez sot këmbehet në blerje me 59.6 lekë dhe në shitje me 61 lekë.