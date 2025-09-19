Evakuohen 20 mijë persona, cfarë po ndodh në Berlin?!
Rreth 20,000 njerëz u evakuuan nga zonat në Berlin të premten në mëngjes.
Kjo ndodhi pas pas zbulimit të dy bombave të pashpërthyera të Luftës së Dytë Botërore, ndërsa banorëve iu tha të evakuoheshin për shkak të “rrezikut vdekjeprurës” të një shpërthimi të mundshëm, sipas një paralajmërimi emergjence.
Ndërtesat qeveritare u mbyllën vonë të enjten pasi policia konfirmoi se një bombë e viteve 1940 ishte gjetur në lumin Spree më herët gjatë ditës.
Bomba në lumin pranë Fischerinsel, e mbuluar me baltë, u gjet në një thellësi prej 4 metrash, gjatë përgatitjeve për punimet e ndërtimit në kryeqytet.
Rreth 7,500 njerëzve iu tha të largoheshin nga zona, në jug të lumit, dhe policia shkoi derë më derë duke u kërkuar vendasve në zonën turistike të Mitte të largoheshin.
Një zonë përjashtimi prej 500 metrash u krijua rreth eksplozivëve, përfshirë edhe bashkinë e Berlinit.
Radhë të tëra u formuan rreth strehimoreve të emergjencës ndërsa metroja dhe rrugët u mbyllën, raportoi agjencia gjermane e lajmeve DW.
Një zëdhënës i policisë së Berlinit dha dritën jeshile të premten në mëngjes dhe tha se bomba nuk kishte nevojë të çaktivizohej.
Një bombë e dytë nga lufta që peshonte 100 kilogramë u gjet një ditë më parë, të mërkurën, në zonën e Spandaut, dhe pritet të çaktivizohet sot. Rreth 12,400 njerëz do të duhet të evakuohen nga zona përreth për të çaktivizuar bombën.