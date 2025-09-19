LEXO PA REKLAMA!

Hodhën Kushtetutën dhe shishe uji ndaj Edi Ramës, përjashtohen nga Kuvendi dy deputetët e PD

Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 11:13
Politikë

Hodhën Kushtetutën dhe shishe uji ndaj Edi Ramës,

Dy deputetët e Partisë Demokratike, Gazment Bardhi dhe Fidel Kreka, janë ndëshkuar me përjashtim 10-ditor nga punimet e Kuvendit, pas ngjarjeve të ndodhura në seancën plenare të fundit.

Vendimi u mor nga Sekretariati i Etikës me kërkesë të Partisë Socialiste, pas incidentit të ndodhur në seancën kaotike që zgjati vetëm 25 minuta.

Gjatë kësaj seance u votua programi i ri qeverisës dhe u miratuan ministrat e kabinetit, mes tensioneve dhe ndërprerjeve të shumta.

Bardhi dhe Kreka u identifikuan si protagonistët kryesorë të përplasjes në sallën e Kuvendit, çka çoi në masën disiplinore të përjashtimit të tyre përkohësisht nga seancat plenare.

Ky është rasti i parë në këtë legjislaturë ku merren masa të tilla ndëshkuese ndaj deputetëve.

