“Babai i Rrajës më çoi te familja e viktimës për pajtim”, gjyqi për atentatin ndaj Arjan Ndojës, dëshmitari: Kërkuam mos të vazhdonin pushkën sa të…
GJKKO ka nisur procesin gjyqësor kundër Plarent Dervishit dhe Julian Meçes për dosjen e atentatit ndaj Arjan Ndojit dhe Aleksandër Lahos.
Në seancën e sotme kanë dëshmuar vëllai i Bashkim Haxhias, i pandehur në një proces të lidhur, si dhe Haxhi Murati, i cili ka treguar se pas atentatit ku humbi jetën shoferi i ish-prokurorit, Andi Maloku, ka shkuar në shtëpinë e tij për të bërë pajtim gjakrash, me kërkesë të Asllan Rrajën, babai i Ramazan Rrajës (i arrestuar për këtë atentat).
Dëshmitari Haxhi Murati:
Në 2019 kam jetuar në Krujë. Kam një biznes. Kam qenë edhe kryeplak disa muaj. Asllan Rrajën e njoh. Kur ka ndodhur ngjarja, më ka ardhur tek shtëpia. Meqë unë merrem me pajtime gjaqesh, më kërkoi të shkoja në Shijak, të takonim babain e viktimës, që të mos vazhdohej pushka. Mos vazhdohej pushka derisa të sqarohej ngjarja.
Isha me dy vetë të tjerë. Shkuam tek shtëpia e atij djalit, viktimës. Kemi takuar babain e atij dhe më pas kemi lënë që takimi të bëhej në Shijak.
Unë isha në dy takime, por pastaj erdhi ai virusi dhe nuk bëmë më takime. Isha bashkë me dy shokë. Në takimet kanë qenë babai i Andi Malokut dhe ca të therë.
Ne i kemi përcjellë fjalët e Asllan Rrajës, që nuk është djali im në ngjarje. Duroni sa të zbardhet ngjarja. Babai i viktimës na ka thënë fjalë shumë të mira, na ka thënë: Vetëm na tregoni realitetin.
Më vonë e kam takuar Asllan Rrajën dhe i kam thënë që ti nuk zbardhe asnjë gjë. Emrin e djalit të Asllanit nuk e mbaj mend, por ka pasur një punë në Fushë-Krujë kështu për dhëmbët. Redian Rrajën nuk e njoh. Atë deputetin Rraja po, e njihja.
Fillimisht ne kemi takuar veç të atin e viktimës dhe të shoqen e tij në Tiranë. Takimin e dytë e bëmë në Shijak, me kërkesë të tij, pasi kishte vëllezërit dhe njerëzit e tij.
Biseduam për ngjarjen. Nuk janë përmendur emra konkretë për autorët e mundshëm të ngjarjes, përveç emrit të djalit të Asllanit, që thoshin ka qenë në ngjarje. Ne kemi dashur të takonin edhe Aleksander Lahon (Rrumin), meqë ishte dëmtuar në ngjarje dhe ta pyesnim, mos zbardhnim gjë nga ngjarja. Do iknim me iniciativën tonë, por nuk u takuam. Tek Arjan Ndoja nuk kemi kërkuar ta takonim.
Plarent Dervishaj ka ndërhyrë dhe e ka pyetur: The që djali i Asllan Rrajës (Redian Rraja) nuk ishte arrestuar kur ju kërkoi juve të kontaktonit familjarët e Andi Malokut.
“Nuk e di nga e ka marrë informacionin Asllan Rraja. Ai më ka thënë, djali im nuk është fajtor. Më ka thënë, thuaji familjes, derisa ta zbardhim nëse ka faj apo jo djali im, të mos na vrasin. Unë kaq mund të bëja me kapacitetin që kisha. Ata na kanë pritur shumë mirë”, tha dëshmitari.
“Emra konkretë janë përmendur, që kanë lidhje me atentatin”, iu drejtua sërish Dervishaj dëshmitarit.
“Jo”, iu përgjigj ai.