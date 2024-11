Forcat e armatosura të Rusisë thuhet se përgatiten të qëllojnë RS-26 në kryeqytetin ukrainas, ndërsa vendet perëndimore po mbyllin ambasadat e tyre.

Rusia po kërcënon të godasë Kievin me një raketë të re “masive” si hakmarrje për përdorimin e armëve perëndimore kundër territorit të saj.

Forcat e armatosura të Vladimir Putinit po përgatiten të lëshojnë raketa balistike ndërkontinentale RS-26 në kryeqytetin ukrainas, raportojnë mediat lokale.

Vendet perëndimore duke përfshirë Shtetet e Bashkuara mbyllën ambasadat e tyre të enjten në pritje të një ulmi ajror në shkallë të gjerë.

Mbyllja e përbashkët, duke përfshirë gjithashtu Italinë, Spanjën dhe Greqinë, shënoi shprehjen më të rëndë të shqetësimit nga ambasadat e huaja që nga ditët e para të luftës.

Të mërkurën, raketat britanike Storm Shadow goditën një post komandë në rajonin e Kursk në përdorimin e tyre të parë kundër territorit rus. ATACMS i prodhuar në SHBA goditi një depo municioni në Bryansk fqinj një ditë më parë.

Sipas Moskovky Komsomolets, një gazetë me bazë në Moskë, ushtria ruse po përgatitet të lëshojë raketa RS-26 nga një zonë në qytetin e Astrakhanit pranë Detit Kaspik.

RS-26 nuk është përdorur më parë në luftime, sipas ekspertëve perëndimorë të raketave. Thuhet se fluturon me pesë herë shpejtësinë e zërit, duke e bërë më të vështirë rrëzimin e sistemeve raketore Patriot të furnizuara nga SHBA në Kiev.

Timur Syrlanov, një analist ushtarak rus, i tha Moskovky Komsomolets se populli ukrainas duhet të “dridhet” për përdorimin e mundshëm të raketës.

“Në këtë situatë, ne nuk do të përdorim armë bërthamore , por neo-nazistët dhe aleatët e tyre perëndimorë, mendoj se do të vlerësojnë në ditët në vijim goditjen që do t’i jepet infrastrukturës kritike të Ukrainës dhe, ndoshta, objektivave në vetë Kiev”, tha ai.

Kievi u dërgua në një gjendje furi të mërkurën në mëngjes kur ambasada e SHBA njoftoi se ishte mbyllur. Në një deklaratë, ambasada tha se punonjësit e saj ishin udhëzuar të strehoheshin në vend pasi SHBA morën informacione për një “sulm të mundshëm të rëndësishëm ajror”.

Pas njoftimit, Greqia, Italia dhe Spanja gjithashtu mbyllën ambasadat e tyre.