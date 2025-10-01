TRAGJIKE/28-vjeçarja shtatzënë ndërron jetë në spital! Dyshohet se i shkaktoi alergji…
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Spitalin e Artës në Greqi, ku një grua shtatzënë 28-vjeçare ka ndërruar jetë.
Sipas raportimeve të mediave greke, gruaja ka ndërrua jetë për shkak të alergjisë ndaj një antibiotiku.
Ajo ishte nënë e një fëmije dhe ishte paraqitur në spital me dhimbje barku, teksa ndodhej në muajin e parë të shtatzënisë.
Pas ekzaminimeve mjekësore, u vendos që ajo të shtrohej për trajtim të mëtejshëm dhe më pas, për shkak të gjendjes së rënduar, pacientja u transferua menjëherë në Njësinë e Kujdesit Intensiv.
Ngjarja ka tronditur familjen, ndërsa administrata e spitalit ka urdhëruar nisjen e një hetimi të brendshëm administrativ për të sqaruar rrethanat dhe përgjegjësitë që mund të kenë çuar në humbjen e 28-vjeçares.