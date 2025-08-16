E rëndë në Gjermani/ U fut për të grabitur banesën, 29-vjeçari tenton të përdhunojë gruan që gjeti në gjumë
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e së shtunës në Griesheim, Hesse, Gjermani. Një burrë 29-vjeçar hyri në një apartament për të vjedhur sende me vlerë dhe tentoi të sulmonte seksualisht banoren, e cila po flinte.
Gruaja shpëtoi duke u hodhur dhe duke bërtitur, gjë që largoi sulmuesin. Policia u njoftua menjëherë dhe nisi kërkimin për të dyshuarin, i cili u gjet disa qindra metra larg, në një apartament në Schaafgasse.
Gjatë përballjes me oficerët, ai hodhi sende dhe thika, por forcat speciale, të pajisura rëndë, ndërhynë dhe e arrestuan. Sulmuesi pësoi lëndime të lehta dhe u dërgua në spital.
Ai tani përballet me akuzat për vjedhje, tentativë përdhunimi, rezistencë ndaj autoriteteve dhe akuza të tjera. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe riafirmon angazhimin e policisë për sigurinë e banorëve.