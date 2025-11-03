Trafik kokaine nga Kolumbia drejt Europës, dënohet banda e shqiptarëve në Belgjikë
Në Gent të Belgjikës u dënuan 18 anëtarë të një organizate kriminale ndërkombëtare që trafikonte kokainë nga Kolumbia në portin e Gentit.
Dënimet shkojnë deri në 7 vjet burg, ndërsa të pandehurit janë gjobitur gjithashtu për veprimtarinë e tyre kriminale.
Në qendër të këtij rrjeti qëndronte një degë shqiptaro-marokene, e cila drejtonte operacionet dhe jepte udhëzime për trafikun e drogës.
Kjo strukturë kriminale kishte ndarë përgjegjësitë mes degëve: ajo belge siguronte logjistikën dhe pajisjet për përpunimin e drogës, ndërsa kolumbianët merreshin me prodhimin dhe fshehjen e kokainës në paketime kartoni.
Hetimet nisën dy vite më parë, kur policia belge vuri re një varkë të dyshimtë në Ringvaart të Gentit, e cila kishte qenë pranë një anijeje kolumbiane. Disa javë më vonë, një tjetër varkë u pa në të njëjtin vend dhe një kamera ANPR regjistroi një automjet me persona të njohur për lidhje me trafikun e drogës.