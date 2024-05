“E frikësuar” nga Kina dhe Rusia, NATO kërkon mbështetjen e SHBA-së

Presidenti i SHBA-ve, Joe Biden, përpara pjesëmarrjes në samitin e NATO-s që do të mbahet këtë të hënë në Bruksel, ka pritur në shtëpinë e bardhë, sekretarin e përgjithshëm, Jens Stoltenberg. Në takimin e tyre është folur për raportet me Kinën e Rusinë.

“Së shpejti Kina do të ketë ekonominë më të madhe në botë si dhe do të jenë të dytët për buxhetin më të lartë në mbrojtje. Ata po investojnë fuqishëm në potencialet ushtarake dhe nuk ndajnë të njëjtat vlera me ne. Kështu që duhet të punojmë me aleatët tanë, të jemi të fortë dhe të bashkuar për të mbrojtur parimet e të drejtës ndërkombëtare. E njëjta gjë vlen edhe për Rusinë, nëse nuk mund të shpresojmë për një marrëdhënie të mirë, duhet të menaxhojmë atë të vështirën, por negociatat janë nevojë dhe jo dobësi.”, tha Jens Stoltenberg, Sekretar i Përgjithshëm, NATO

Ai tha se axhenda ambicioze e NATO-s 2030 përfshin përforcimin e mbrojtjes kolektive, forcimin e rezistencës, mprehjen e avantazhit teknologjik të Aleancës, trajtimin e ndikimit të sigurisë së ndryshimit të klimës dhe rritjen e bashkëpunimit me partnerët që ndajnë vlerat e NATO-s. Stltenberg më tej theksoi se aleanca do të vazhdojë të sigurojë mbështetje për forcat dhe popullin Afgan pasi nuk ka asnjë garanci që qeveria dhe forcat e sigurisë së Afganistanit do të kenë sukses, apo qoftë edhe të mbijetojnë, pas largimit të trupave të fundit amerikane dhe atyre të koalicionit nga ky vend./Vizionplus