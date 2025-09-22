Dy mega jahtet e Giorgio Armani do të ekspozohen së shpejti në Monaco
Giorgio Armani, një emër i njohur në botën e modës, ka shtrirë vizionin e tij të dizajnit në industrinë e jahteve luksoze përmes krijimit të dy mega jahteve 72 metra në bashkëpunim me Italian Sea Group. Këto jahte paraqesin një kombinim të dizajnit të jashtëm dhe të brendshëm të punuar nga Armani vetë, duke u karakterizuar nga linja të pastra gjeometrike dhe sipërfaqe të lakuara që shprehin një estetikë elegante. Interierët janë projektuar nga Armani Casa, duke theksuar filozofinë e dizajnit të stilit të tij.
Armani, i cili ka kontribuar në avancimin e estetikës në modë, e përshkroi këtë projekt si një shprehje personale e krijimtarisë, duke deklaruar: “Deti dhe dizajni janë dy nga pasionet e mia më të mëdha.” Ai theksoi rëndësinë e kombinimit të estetikës dhe funksionalitetit në këtë kontekst, një qasje që reflektuohet gjithashtu në përvojat e tij në modë.
Një nga investitorët e parë në këtë projekt ishte Kostas Cleanthos, një biznesmen nga Qipro, i cili bleu dy mega jahte që do të prezantohen në Panairin e Jahteve në Monako. Njëra prej jahteve është përfunduar dhe ka filluar lundrimin provë, ndërsa tjetra është në përfundim. Cleanthos, i njohur në fushën e financës dhe pasurive të paluajtshme, tregoi një vizion strategjik për të zgjeruar aktivitetet e tij në sektorin e jahteve luksoze, duke mbështetur idenë e Armani-t për dizajnin.
Pas përfundimit të studimeve në London School of Economics, ai ka ndërtuar një karrierë të suksesshme, duke themeluar XM, një platformë globale tregtare online. Cleanthos është gjithashtu aktiv në investime në projekte iconike në Qipro dhe përmes Fondacionit Cleanthous kontribuon në projekte sociale, përfshirë ndihmën për ndërtimin e një Klinike Onkologjike Pediatrike në Nikozinë.
Ky bashkëpunim midis Armani-t dhe Cleanthous-it përfaqëson një avancim emocionues në botën e luksit detar, duke krijuar një lidhje mes estetikës së dizajnit dhe funksionalitetit bashkëkohor.