''Dron i huaj pranë aeroportit të Oslos, policia norvegjeze e konfiskon! Në kërkim personi që e drejtonte
Policia norvegjeze ka sekuestruar një dron që po fluturohej ilegalisht pranë aeroportit ndërkombëtar të Oslos mbrëmjen e së martës, më 24 shtator. Droni po manovrohej nga një shtetas i huaj, rreth 50 vjeç, në një zonë të ndaluar për fluturime ajrore.
Ngjarja ndodhi rreth orës 21:00, kur policia u njoftua për praninë e një droni në zonën e ndaluar të aeroportit Gardermoen. Oficerët ndërhynë menjëherë në vendngjarje, e bënë dronin të ulej dhe e sekuestruan atë.
Shefja e sektorit të ndjekjeve penale në policinë rajonale, Lisa Marie Locke, tha për mediat se personi nuk është arrestuar, por është shoqëruar për sqarime. Ajo nuk ka bërë të ditur kombësinë e tij.
Autoritetet theksuan se incidenti nuk ka ndikuar në trafikun ajror, por ndodh në një kohë kur incidentet me dronë janë shtuar ndjeshëm në vendet nordike, veçanërisht pas fluturimeve të dyshuara mbi aeroporte në Danimarkë dhe vetë në Oslo më herët këtë javë.
Ndërkohë, Locke sqaroi se nuk ka ende prova që ky incident të jetë i lidhur me rastin tjetër të natës mes së hënës dhe së martës, kur për shkak të një sinjalizimi për dron, aeroporti i Oslos ndërpreu për rreth 3 orë trafikun ajror.
Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar nëse bëhej fjalë për dron apo për një tjetër objekt fluturues që shkaktoi panik.