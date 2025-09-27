Dosja ‘Epstein’/ Nga Princi Andrew te Elon Musk, çfarë zbulojnë regjistrat sekretë
Miliarderi Elon Musk dhe Princi Andrew janë përmendur në dosjet e reja të publikuara nga Demokratët e Kongresit që lidhen me abuzuesin seksual dhe financierin e ndjerë Jeffrey Epstein.
Dosjet e dorëzuara Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve nga Pasuria e Jeffrey Epstein duket se tregojnë se Musk ishte ftuar në ishullin e Epstein në dhjetor 2014.
Veçmas, një manifest për një fluturim nga New Jersey në Florida në maj 2000 përmend Princin Andrew midis pasagjerëve. Princi Andrew më parë ka mohuar me forcë çdo shkelje. Musk është cituar më parë të ketë thënë se Epstein e kishte ftuar në ishull, por ai kishte refuzuar.
Të dhënat e pjesshme janë nga grupi i tretë i dokumenteve të prodhuara nga fondi i Jeffrey Epstein. Demokratët në Komitetin Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve thonë se ato përfshijnë regjistra të mesazheve telefonike, kopje të regjistrave të fluturimeve dhe manifesteve për avionët, kopje të regjistrave financiarë dhe orarin ditor të Epstein.
Përveç Musk dhe Princit Andrew, dosjet e publikuara publikisht përmbajnë edhe emrat e figurave të tjera të shquara, përfshirë sipërmarrësin e internetit Peter Thiel dhe Steve Bannon, një ish-këshilltar i Donald Trump.
Një rresht në të dhënat e datës 6 dhjetor 2014 thotë: "Kujtesë: Elon Musk do të vizitojë ishullin më 6 dhjetor".
Një manifest fluturimi regjistron se Princi Andrew ishte në një fluturim me Epstein dhe bashkëpunëtoren e tij Ghislaine Maxwell nga Teterboro, New Jersey, për në West Palm Beach, Florida, më 12 maj 2000. Maxwell u dënua në vitin 2021 për konspiracion me Epstein për të trafikuar vajza për seks.
Në një regjistër gjenden dy referenca pagesash për masazhe për një 'Andrew' në shkurt dhe maj 2000. Ndërsa të dhënat e Pallatit, fotografitë dhe raportet e shtypit nga ajo kohë tregojnë se Princi Andrew kishte udhëtuar në SHBA rreth datave të regjistruara në dokumentin e sapo publikuar, nuk është e qartë se kush është 'Andrew' i përmendur në regjistër.
Më 11 maj 2000, Pallati i Buckinghamit tha në faqen e tij të internetit se Princi Andrew kishte fluturuar për në Nju Jork për të marrë pjesë në një pritje në Nju Jork për Shoqatën Kombëtare për Parandalimin e Mizorisë ndaj Fëmijëve. Andrew u kthye në Mbretërinë e Bashkuar më 15 maj, tha një shënim i mëvonshëm.