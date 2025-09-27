LEXO PA REKLAMA!

"Miqësia shqiptaro-amerikane, lidhje e fortë dhe e pathyeshme"! Presidenti Begaj takohet me Donald Trump

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 08:43
Politikë

"Miqësia shqiptaro-amerikane, lidhje e fortë dhe e

Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, së bashku me Zonjën e Parë Armanda Begaj, zhvilloi një takim me Presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, dhe Zonjën e Parë Melania Trump.


Takimi u shoqërua me një atmosferë miqësore dhe të ngrohtë, duke reflektuar lidhjet e hershme dhe të forta ndërmjet dy vendeve.


Presidenti Begaj ndau foto në rrjetet sociale nga ky moment, duke theksuar vlerën e marrëdhënieve strategjike mes Shqipërisë dhe SHBA.

“Miqësia shqiptaro-amerikane, një lidhje e fortë dhe e pathyeshme, një aleancë historike dhe strategjike,” shkroi ai në postimin e tij.

