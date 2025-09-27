Arrestohet ish-menaxheri i fondeve të Soros, akuzohet për prostitucion
Ish-menaxheri i fondeve të organizatave të Georg Soros, Howard Rubin, është arrestuar nën akuzën për prostitucion të shumë grave në një penthouse të shndërruar në një “burg seksi” të stilit BDSM.
Në artikullin e New York Post, theksohet se Rubin është një ish-biznesmen i Wall Street-it, i cili ka menaxhuar fonde për Soros Fund dhe klientë të tjerë të pasur.
Një financier i dalë në pension nga Nju Jorku, i cili dikur kishte lidhje me George Soros, u arrestua të premten nën akuzën për prostitucion të shumë grave në një penthouse të shndërruar në një “burg seksi” të stilit BDSM, thanë prokurorët federalë.
Howard Rubin u ndalua në shtëpinë e tij në Fairfield, Connecticut, mbi bazën e një aktakuze me 10 pika për “torturimin e grave përtej pëlqimit të tyre”, deklaroi Prokurori i SHBA-së në Brooklyn, Joseph Nocella.
I njohur si “Hoëie” dhe “H”, ish-menaxheri i famshëm i fondeve akuzohet se fillimisht ka abuzuar me viktimat në një hotel luksoz të Nju Jorkut, e më pas në një penthouse me dy dhoma gjumi, të cilin e kishte shndërruar në një burg të mbushur me pajisje BDSM midis viteve 2009 dhe 2019, thanë prokurorët.
Asistentja e tij, Jennifer Powers, po ashtu përballet me akuza për prostitucion, pasi dyshohet se e ka ndihmuar atë të organizojë sjelljet e tmerrshme. Rubin është një ish-biznesmen i Wall Street-it, i cili ka menaxhuar fonde për Soros Fund dhe klientë të tjerë të pasur.
Ai pritej të dilte në seancë gjyqësore në Gjykatën Federale të Brooklyn të premten pasdite.
Një avokat i Rubin nuk iu përgjigj kërkesës për koment.