"Kam gati 20 mln në Hollandë”/ Dosja “Çela”, si u pastruan paratë e kokainës në Shqipëri përmes fabrikës së leshit dhe...
Gjatë emisionit “Në Shënjestër”, u sollën detaje të reja nga dosja hetimore e Ervis Çelës i cili fitimet nga trafiku i drogës i investonte në biznese që hapte në Shqipëri, përmes vëllezërve të tij.
Nga zbardhja e mesazheve në SkyEcc, duket qartë skema e pastrimit të parave të drogës, përmes investimeve sic është fabrika e leshit që Ervis Çela i sugjeronte të vëllait Albinit, me qëllim prerjen e faturave fiktive që të justifikohej hyrja e parave të drogës.
‘Po atë firmën e hape? Çfarë pret? Të prish punë po të kesh dhe ndonjë firmë të vogël? U bënë 15 mln?
Po kam një ide të hapësh një firmë leshi dhe të bësh fatura, të fusësh lekë në bankë….Kam gati 20 mln në Hollandë… Kam nis një punë të mirë…Por ju s’po luani fare…’ , i shkruante Ervis Çela vëllait.
Por bashkë me tonelatat me kokainë që priten të kalojnë në Evropë, grupi kriminal me në krye Ervis Çelën, merren njëkohësisht edhe me trafikimin e armëve të zjarrit.
Të cilat futen të çmontuara bashkë me ngarkesën me drogë në kontejnerë.
Siç është edhe ky episod i datës 16 shtator 2020, ku Ervis Çela ndërsa flet me Franc Çopjan, i dërgon këtij të fundit disa fotografi, ku i rrëfen se janë 6 armë snajper silenciator të çmontuara.
Bisedat SkyEcc
16 Shtator 2020
Ervis Çela bisedon me Franc Çopjan
‘Gjashtë janë me silenciator…
Po ma sollën më vonë silenciatorin po e fus…
Nëse nuk ma sjellin po fus vetëm 6 copë…
Do çmontohen tani dhe i fus në kanaçe… Çdo armë një kanaçe…
Që të mos ngatërrohen me pjesët për montimin…’
Nga analizimi i komunikimit dyshohet se në këtë anije është ngarkuar një sasi lënde narkotike, armë dhe municion të fshehura në kuti metalike me mbishkrimin ‘Fox’.
Këto kuti dyshohet se pasi janë mbushur me lëndë narkotike të dyshuar kokainë dhe brenda mbushen me material ndërtimi e quajtur kollë e lëngshme më pas imbarkohen në kontejnerë.
Ngarkesë së cilës organizatorët i referohen me termin ‘tinta’, për ta veçuar nga ngarkesa tjetër të cilës i referohen ‘imetali’.
Nga ku dyshohet se fillimisht ngarkesa shkon deri në portin e Villetas në Paraguai me anije të vogla.
Më tej kalon nëpërmjet lumit Parana deri në portin e Buenos Aires ku ngarkohen në anije transoqeanike dhe më tej dërgohen në Evropë.
Por problemi madhor për grupin në këtë moment është niveli i ulët i ujit në lumin Parana që lidh Paraguajin me Argjentinën.
Çka ka bërë që ngarkesa e dytë me sapun dhe kokainë të mbetet e palëvizur nga vendi i origjinës.
Ndërkohë që Ervis Çela bisedon me vëllain e tij Ardjanin që ndodhet në Paraguaji, ku i bën me dije se Franc Çopja do sjellë në Shqipëri, për llogari të tyre, 1 milion euro.
Ndërkohë që Franc Çopja i tregon mikut të tij se ndërkohë është duke pritur 4-5 rrugë, ku njëra prej këtyre ngarkesave me 3.5 ton është nisur ndërkohë nga Kolumbia.
Ndërsa javën në vazhdim ai thotë se pret ende disa ngarkesa të tjera.
Por ndërsa mendonin që telashet e tyre kishin përfunduar me kalimin pa probleme të 2 ngarkesave me 12 ton kokainë nga porti i Anversës, ata nuk e dinin se ndërkohë një pjesë e grupit kishin rënë ndërkohë në rrjetën e peshkimit të policisë në Holandë.
Të cilët kishin marrë sinjalizim nga banorët e një pallati në Rotterdam për lëvizjet e çuditshme që bënin dy shtetas të huaj.
Polici e cila ndërsa mbajti për shumë ditë me radhë në vëzhgim sjelljet jo të zakonta të dy huajve, u surprizua jo pak kur një ditë ata u panë të ngarkonin pako të mëdha nga kati i parë deri në katin e dhjetë të apartamentit ku jetonin.
Më datë 4 Nëntor, rreth orës 10.00, Daja dhe personi ende i paidentifikuar, futen sërish në hollin e ashensorit, ku këtë herë personi i dytë duket më i qeshur se herët e tjera. Ata shihen teksa shtyjnë tre kuti kartoni të njëjta.
Unë i pashë sërish ata të shkonin në katin 10, në drejtim të apartamenteve me numrat 735-737-739.
Rreth orës 10.23, ata u futën sërish në hollin e ashensorit, ku përsëri personi i paidentifikuar po shtynte karrocën sërish të ngarkuar me 3 kuti kartoni të njëjta.
Kutitë që ngarkoheshin në karrocë dukeshin se kishin peshë të rëndë, këtu dyshova se Daja dhe personi i paidentifikuar po transportonin një sasi të madhe lënde narkotike nga ‘Volksëagen Transporter’ në banesë.
Ajo që do të pasojë më pas është një dhimbje koke jo e lehtë për poseduesit dhe porositësit e drogës.
Kjo pasi në të njëjtën datë policia ndërhyn dhe sekuestron një sasi të madhe droge, prej 600 kg në apartamentin ku lëviznin dy personat e huaj.
Por krahasuar me atë që kishte shpëtuar kjo sasi ishte thjesht një qime elefanti, po të kihet parasysh se dy ngarkesat e plota ishin 12 ton.
Të cilat mesa duket Franc Çopja ua kishte gjetur jo vetëm vendin e sigurtë të fshehjes, por edhe siç thotë në bisedën e tij me Ervis Çelën, tashmë u kishte gjetur edhe blerës.
Franc Çopja Gergely i propozon Ervisit se të gjithë ngarkesën mund ta shesë me një çmim prej 27 000 mijë euro kilogramin.
Nga analizimi i bisedave ngrihen dyshime se sasisa e lëndës narkotike e dyshuar kokainë e cila tashmë eshtë magazinuar dhe është gati për t’u tregtuar arrin sasinë prej 11 ton e 546 kg.
Dhe nëse kësaj sasie i zbresim 800 kg të cilat i përkasin Fadil Ballës atëherë pjesa e mbetur për të cilën Franc Gergely ka propozuar shitjen e saj me 27 000 euro arrin vlerën e më shumë se 303 milion eurove.
Por ai që e ka pësuar më keq nga të gjithë nga operacioni policor në Rotterdam ku u sekuestruan 600 kg kokainë, duket se është Fadil Balla.
I cili del se është edhe poseduesi i ngarkesës me kokainë tëë fshehur në apartamentin që mbahej në vëzhgim nga policia holandeze.
Por edhe në apartamentin e dytë, ku policia shkoi pasi ndoqi gjurmët e Muharrem Dajës dhe personit të paidentifikuar që doli të ishte Nilson Bakiu.
Por mesa duket grupi kriminal i drejtuar nga Ervis Çela dhe Franc Çopja, nuk duket se ishin të kënaqur vetëm me dy ngarkesat e mëdha të drogës prej 12 ton që kaluan në fillimin e muajit nëntor 2020 në Portin e Anversës në Belgjikë.
Por, ata siç vihet re edhe nga komunikimet në vazhdim u riorganizuan për një tjetër sulm ndaj një tjetër porti.
Këtë herë në atë të Hamburgut në Gjermani, ku sërish linja e trafikimit të kokainës do të ishte nga Paraguaji. Këtë herë me 13 ton, po nga porti i Villetas. Operacion që shënon datat 7-17 Dhjetor 2020.
Ku edhe këtë herë Ervis Çela mësohet se e fshehu kokainën në kuti metalike që në dukje kishin bojë kollë që përdoret në fushën e ndërtimit.
Por që në brendësi përmbanin blloqe me lëndë narkotike me mbishkrimin ‘Sy të mërzitur me rrufe të kuqe në mes’, ‘Puma; etj.
Kontejnerë të cilët do të mbërrinin në Portin e Hamburgut më datë 12 Shkurt 2021.
Ku pas një kontrolli të imtësishëm nga Hetimi Doganor në brendësi të dy kontejnerëve u gjetën dhe u sekuestruan 13 824 blloqe kokainë.
Kokainë e cila qëndronte e fshehur në 1 728 bombola teneqeje, me peshë bruto 16 174 kg.
Ku siç shikohet edhe nga këto biseda puna për ngarkesën kishte filluar që më datë 2 Dhjetor 2020.
Nga ku del se Ervis Çela ka nisur një ngarkesë prej 8 ton kokainë si edhe disponon një tjetër të ngjashme, të cilën është gati ta trafikojë.
Ndërkohë që gjatë bisedave me Franc Çopjan ai lë të kuptohet se ka blerë një avion te vogël të cilin e përdor për të transportuar lëndën narkotike direkt nga vendi i prodhimit, për në magazinat e tij
Bisedat Sky Ecc
Albin Çela bisedon me Ervis Çelën
‘Seriozisht e ke që ke blerë avion ???
Lart e më lart të pafsha zemra…Ta gëzosh ‘.
Ndërkohë që në një tjetër bisedë Ervis Çela, i rrëfen vëllait tjetër të tij Rizait se bashkë me ortakun e tij brazilian janë duke blerë në Brazil një fermë që kushton 50 milion dollarë.
Po kështu edhe një avion pasagjerësh me 12 vende për 3 milion dollarë.
Ndërsa nga bisedat lihet të kuptohet që Franc Çopja vazhdon të sjellë në Shqipëri për llogari të Ervis Çelës, miliona euro të cilat i dorëzohen vëllezërve të këtij të fundit.
Transferta të cilat bëhen nëpërmjet sistemit ‘token’ i ngjashëm me atë ‘hawala’ të përdorur në Dubai.
Ku Franc Çopja thotë se deri në këtë moment ka transferuar për llogari të Ervis Çelës, 40 milion dollarë.
Më datë 18 Dhjetor 2020, Ervis Çela kommikon me vëllain e tij të cilit i shprehet se është në siklet deri në imbarkimin e lëndës narkotike e cila është nisur për në port.
Ervisi thotë se ndihet i shqetësuar për mbylljen e kufijve në Gjermani, kjo për faktin se ka shumë para për të mbledhur ndërkohë.
Kujtojmë se kjo bisedë zhvillohet në periudhë pandemie.