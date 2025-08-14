LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Digjet dhe fundoset superjahti, shpëtojnë të gjithë personat në bord

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 08:40
Bota

Digjet dhe fundoset superjahti, shpëtojnë të gjithë personat

Një superjaht 28 metra i gjatë, i quajtur Da Vinci, është përfshirë nga flakët dhe më pas është fundosur pranë bregut të ishullit spanjoll Formentera.

Ngjarja ndodhi papritur, duke shkaktuar panik mes personave në bord. Në mjetin lundrues ndodheshin katër pasagjerë, dy anëtarë ekuipazhi dhe kapiteni.

Falë reagimit të shpejtë të ekuipazhit dhe ndërhyrjes së autoriteteve lokale, të gjithë u evakuuan në kohë dhe nuk kanë pësuar lëndime serioze.

Shkaku i zjarrit mbetet i paqartë, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat e incidentit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion