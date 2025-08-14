Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 08:27
Aktualitet
Sot, më 14 gusht 2025, monedhat kryesore të huaja kanë regjistruar këto kuotime në tregun valutor vendas:
• Dollari amerikan (USD): blihet me 82.2 lekë, shitet me 83.6 lekë
• Euro (EUR): blihet me 96.5 lekë, shitet me 97.5 lekë
• Franga zvicerane (CHF): blihet me 102 lekë, shitet me 103.5 lekë
• Paundi britanik (GBP): blihet me 111.2 lekë, shitet me 112.8 lekë
• Dollari kanadez (CAD): blihet me 59.6 lekë, shitet me 61.5 lekë