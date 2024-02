Dhuratë një makinë luksoze, Putin e çon në një nivel tjetër marrëdhënien me Kim Jong Un

Presidenti rus Vladimir Putin i ka dhuruar një makinë homologut të tij koreano-verior Kim Jong Un, deklaroi media shtetërore e Koresë së Veriut të martën.

Kjo është një shenjë e ngrohjes së marrëdhënieve midis dy vendeve që kanë ngritur shqetësime në Shtetet e Bashkuara.

Makina e prodhuar nga Rusia për përdorim personal të Kim-it u dorëzua të dielën nga një delegacion rus, njoftoi Agjencia Qendrore Koreane e Lajmeve (KCNA).

Motra e Kim dhe zyrtari i lartë i Phenianit Kim Yo Jong falënderoi Putinin në emër të vëllait të saj dhe tha, “dhurata shërben si një demonstrim i qartë i marrëdhënieve të veçanta personale midis liderëve të lartë të (Koresë së Veriut) dhe Rusisë”, sipas KCNA. .

Zyrtarët e inteligjencës amerikane janë gjithnjë e më të shqetësuar për implikimet afatgjata të asaj që duket të jetë një nivel i ri i partneritetit strategjik midis Koresë së Veriut dhe Rusisë, kanë thënë për CNN zyrtarë të shumtë të njohur me inteligjencën më të fundit.

Rusia ka gjuajtur në mënyrë të përsëritur raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi të furnizuara nga Koreja e Veriut në objektivat ukrainas në javët e fundit. Ndërkohë, zyrtarët amerikanë kanë frikë se Koreja e Veriut mund të jetë në gjendje të përdorë një marrëdhënie më të ngushtë me Rusinë për të zbutur ndikimin e Kinës, duke hequr potencialisht atë që disa besojnë se ka qenë një frenim i rëndësishëm në programin e testimit bërthamor të Phenianit.

Në janar, diplomatë të rangut të lartë të Koresë së Veriut dhe Rusisë u takuan në Moskë përpara asaj që media shtetërore e Koresë së Veriut thotë se është një vizitë e ardhshme në Phenian nga Putin, e para e tij në më shumë se 20 vjet. Kim vizitoi Rusinë për një samit me Putinin në shtator, ku ai miratoi luftën e Kremlinit kundër Ukrainës dhe tha: Unë gjithmonë do të qëndroj me Rusinë.

Dhurata e Putinit potencialisht shkel sanksionet e Kombeve të Bashkuara të vendosura ndaj Koresë së Veriut për programin e saj të armëve bërthamore, megjithëse ndalimi i shitjeve të mallrave luksoze në vend nuk e ka penguar Kim të shfaqet në një sërë automjetesh të nivelit të lartë gjatë viteve.

Udhëheqësi i Koresë së Veriut shihet shpesh duke u drejtuar me shofer në atë që besohet të jetë një limuzinë e blinduar Mercedes-Maybach Pullman Guard, me vlerë mbi 1 milion dollarë.

Në vitin 2018, ai mbërriti në një takim me zyrtarë amerikanë me një Rolls-Royce të zezë . Në fillim të atij viti, dy automjete të blinduara Mercedes-Maybach S600 Guard u dërguan nga Holanda në Korenë e Veriut, me gjasë për përdorim nga Kim, sipas Qendrës për Studime të Avancuara të Mbrojtjes me qendër në Uashington.

Qendra gjithashtu raportoi se Pheniani importoi më shumë se 800 automjete luksoze vetëm në periudhën 2015-2017 – shumica me origjinë nga kompanitë ruse.

Gjatë vizitës së Kim në Rusi shtatorin e kaluar, Putin i tregoi liderit të Koresë së Veriut limuzinën e tij, të prodhuar nga prodhuesi rus i makinave luksoze Aurus.

Ish-presidenti i SHBA Donald Trump i prezantoi gjithashtu Kim-it limuzinën presidenciale Cadillac të mbiquajtur “Bisha” gjatë bisedimeve të tyre në Singapor në 2018.