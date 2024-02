Dezertoi nga lufta në Ukrainë, vritet në Spanjë piloti rus

Një pilot rus i cili dezertoi duke shkuar në Ukrainë me helikopterin e tij vitin e kaluar u gjet i vdekur në një garazh nëntokësor në Spanjë javën e kaluar, me trupin e mbushur me plumba, njoftuan mediat ukrainase dhe spanjolle të hënën.

Agjencia shtetërore e lajmeve spanjolle EFE njoftoi se një trup i gjetur më 13 shkurt në qytetin Villajoyosa, pranë Alikantes në Spanjën jugore, ishte i pilotit Maxim Kuzminov, i cili ishte ulur në Ukrainë me helikopterin e tij Mi-8 gushtin e kaluar.

Ai po jetonte në Spanjë me një pasaportë ukrainase me një emër tjetër, tha ajo. Një zëdhënës i zbulimit ushtarak të Ukrainës, GUR konfirmoi për agjencinë Reuters se Kuzminov kishte vdekur në Spanjë, por nuk dha shkakun e vdekjes.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gazeta ukrainase Ukrainska Pravda gjithashtu njoftoi se ai ishte gjetur i vrarë me armë zjarri. Policia spanjolle ka konfirmuar se është gjetur një trup i një viktime i vrarë me armë zjarri në qytet, por nuk ka bërë të ditur identitetin e viktimës.

Një burim në policinë civile të Spanjës, Guardia i tha agjencisë Reuters se viktima mund të ishte duke jetuar nën një identitet të rremë. Gazeta spanjolle “La Informacion”, e cila njoftoi e para për vdekjen, tha se hetuesit po kërkonin për dy të dyshuar të cilët ishin larguar me një automjet që më vonë u gjet i djegur në një qytet aty pranë.

Dezertimi i Kuzminovit në Ukrainë u prezantua vitin e kaluar si një fitore e madhe për Kievin. GUR tha në atë kohë se e kishte nxitur atë të dezertonte./VOA