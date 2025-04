Dhunoi për vdekje prindërit e të dashurës, çfarë kërkoi para se të vdiste 67-vjeçari i ekzekutuar

Deri në momentin e fundit, 67-vjeçari Brad Sigmon po luftonte për jetën “, iIshte veshur me të zeza që të mos dilte gjaku”, tha avokati i tij.

Janë zbuluar fjalët e fundit të të dënuarit të parë me vdekje të ekzekutuar në SHBA në 15 vjet. Brad Sigmon, 67 vjeç, u dënua me vdekje në vitin 2002 për rrahjen për vdekje të prindërve të të dashurës së tij, David dhe Gladys Lark, me shkop bejsbolli.

Burri u ekzekutua në orën 18:05 të së premtes në Broad River Correctional Facility në Kolumbia, Karolina e Jugut. Ai u shpall i vdekur në orën 18.08 nga stafi mjekësor i objektit, pasi tre roje vullnetare të burgut e qëlluan me pushkë në zemër nga një distancë prej 15 metrash.

Vakti i fundit i Sigmon përfshinte katër copa pule të skuqur, bishtaja, pure patatesh me lëng mishi, biskota, cheesecake dhe çaj të ëmbël. Pak para se të merrte frymën e fundit, Sigmon renditi katër pasazhe nga Bibla, të cilat, tha ai, tregonin se “askund në Dhiatën e Re, Zoti nuk i jep njeriut autoritetin për të vrarë një njeri tjetër”.

“Dëshiroj që deklarata ime e fundit të jetë një deklaratë dashurie dhe një lutje për të krishterët e mi që të na ndihmojnë t’i japim fund dënimit me vdekje”, tha ai përmes avokatit të tij. “Tani jemi nën hirin dhe mëshirën e Zotit”.

Pasi rojet qëlluan Sigmonin, dora e tij filloi të dridhej dhe të shtrihej “sikur po përpiqej të çlirohej nga prangat”, sipas avokatit të tij Gerald “Bo” King.

Në një deklaratë, ai shtoi gjithashtu: “Është e paimagjinueshme që në vitin 2025, Karolina e Jugut të ekzekutonte një nga qytetarët e saj në këtë spektakël të përgjakshëm”. Kur Sigmon u qëllua, një objektiv i bardhë me një objektiv të kuq u vendos mbi zemrën e tij dhe më pas avokati i tij lexoi fjalët e tij të fundit.

Para të shtënave, Sigmon gjithashtu dyshohet se u përpoq të fliste me King dhe këshilltarin e tij shpirtëror, por ata nuk mund të deshifronin atë që ai po thoshte. King u përpoq të mbante kontakt me sy derisa stafi vendosi një kapuç të madh mbi kokën e Sigmonit. Ai ishte gjithashtu i veshur me të zeza, gjë që është e pazakontë për burrat që përballen me ekzekutimin, shtoi avokati i tij.

Avokati i tij lëshoi ​​një deklaratë të gjatë që shërbeu si fjalët e fundit të Sigmonit, e cila i referohej Biblës dhe bëri thirrje për t’i dhënë fund dënimit me vdekje. Sigmon është personi i parë që vdiq nga skuadra e pushkatimit në SHBA që nga viti 2010 – dhe vetëm i katërti që nga rivendosja e dënimit me vdekje 49 vjet më parë.

Dhjetëra protestues u mblodhën jashtë burgut të premten në mbrëmje për të protestuar kundër dënimit me vdekje, duke pretenduar se është çnjerëzor. Ekzekutimet me pushkatim janë jashtëzakonisht të rralla në SHBA. Më e fundit ishte ekzekutimi i Ronnie Lee Gardner në Utah në vitin 2010, që ishte hera e parë që ishte përdorur në 14 vjet – dhe vetëm e treta në histori.