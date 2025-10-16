Deri 13 orë në ditë/ Parlamenti grek miraton projektligjin për zgjatjen e orarit të punës, sindikata në grevë
Parlamenti grek ka miratuar të enjten një projektligji që u lejon punëdhënësve të sektorit privat të zgjasin orarin e punës. Ky projektligj është miratuar pavarësisht protestive të punëtorëve që tashmë po përballen me krizën e kostos së jetesës.
Tashme, punëdhënësit u mundësohet zbatimi i 13 orëve në një ditë punë, në vend të 8 orë.
Qeveria konservatore e Greqisë thotë se qëllimi është të bëhet tregu i punës më fleksibël dhe më efektiv, raporton BBC.
Ky projektligj ka shkaktuar pakënaqësi në rradhët e punëtorëve, duke ngritur dy greva të përgjithshme vetëm brenda këtij muaj. Sindikatat dhe protestuesit e shohin ligjin si një hap prapa për të drejtat e punës, përderisa pagat janë të ngrira dhe çmimet e ushqimit dhe qerave janë në rritje.
“Kur pjesa tjetër e Evropës është në diskutime për të ulur orët e punës, në Greqi ne i rrisim ato”, tha baristi 41-vjeçar Themis Lytras, i cili shtoi se qiraja e tij ishte dyfishuar gjatë dy viteve të fundit.
Sipas të dhënave të BE-së, Greqia ka një ndër oraret me të gjata të punës përgjatë javës në rang kontinental, me rreth 40 orë në javë.