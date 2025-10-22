“Stërvitje, libra dhe një vizitë nga…” Si e kaloi ditën e parë në qeli ish-presidenti Sarkozy, ngjitur me të 2 oficerë policie
Avokati i Nicolas Sarkozy e përshkroi ditën e parë të ish-presidentit francez në burg si të vështirë, pas dënimit të tij me pesë vjet burg për konspiracion kriminal për të përfituar fonde zgjedhore nga regjimi i Muammar Gaddafit.
Sipas agjencisë franceze të lajmeve AFP, përveç asaj që është zbuluar në lidhje me kushtet e paraburgimit të Sarkozy, dy oficerë policie janë vendosur në një qeli ngjitur ish-presidentit francez, që të ndërhyjnë nëse është e nevojshme.
“Askush nuk mund ta kishte kaluar ditën e parë në burg me më shumë forcë dhe optimizëm se Sarkozy. E di që ai do të durojë dhe do të vazhdojë të luftojë”, tha Jean-Michel Darois për “Le Parisien”, pas vizitës së tij të martën pasdite. Ai shtoi se “Sarkozy nuk po ankohet”.
Gjimnastikë dhe lexim
Duke dhënë më shumë detaje rreth ditës së parë të Sarkozisë në burg, avokati i tij tha gjithashtu se ish- presidenti francez “u stërvit” dhe “filloi të shkruante librin e tij”.
Burgu “nuk është Club Med”, vazhdoi ai, duke zbuluar se Sarkozinë e vizitoi edhe bashkëshortja e tij Carla Bruni, me të cilën u shfaqën dorë për dore derisa u çua në qeli.
“Nëse ai shqetësohet për diçka, është familja e tij”, shtoi avokati i tij për Sarkozinë.
Duke përshkruar kushtet e paraburgimit në burgun La Santé, avokati i Sarkozisë foli për një “qeli prej 9 metrash katrorë” në të cilën “ka zhurmë”, si “gjithmonë në një burg”.
“Të gjithë të burgosurit bëjnë zhurmë, bërtasin, ulërijnë, godasin muret”, shtoi ai. I pyetur nëse Nicolas Sarkozy komunikonte me të burgosur të tjerë, ai u përgjigj “jo, ndoshta pak me rojen”.
“Pozicionet që mbante nënkuptojnë se ai duhet të kishte pasur një regjim krejtësisht të ndryshëm, por ai nuk e kërkoi atë”, shtoi ai.
Dy oficerë policie janë të nevojshëm në qeli
Së bashku me Sarkozinë në burg – në një qeli ngjitur – janë dy oficerë policie, pasi, siç i përshkroi një burim agjencisë franceze të lajmeve, “nuk ka dyshim se siguria e një ish-presidenti nuk duhet të kompromentohet fare”.
Siç shpjegoi Ministri i Brendshëm Laurent Nunez, “është një nga vendimet që synojnë të sigurojnë sigurinë e tij duke pasur parasysh kërcënimet kundër tij”.
Sipas tij, këta dy oficerë policie “do të qëndrojnë përgjithmonë, gjatë gjithë periudhës së burgosjes së ish-presidentit dhe për aq kohë sa të jetë e nevojshme”, pasi “ka kërcënime pak më të rëndësishme me të cilat përballet Nicolas Sarkozy”.