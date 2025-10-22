“Notova deri në…”, vrasja e pronarit grek dhe punëtorit shqiptar, filmimet nxjerrin zbuluar autorin e dyshuar të krimit
Të dhëna të reja kanë dalë në dritë në rastin e vrasjes së dyfishtë në Finikounda më 5 tetor në Greqi, të pronarit grek të kampingut dhe punëtorit të tij shqiptar që i la gjysmën e pasurisë, pasi duket se disa nga pretendimet e njërit prej dy 22-vjeçarëve të arrestuar në lidhje me këtë çështje, po hidhen poshtë.
Autoritetet hetimore dhe policore kanë hetuar që në fillim rrugën që ndoqi 22-vjeçari pas vrasjes në kamping, ndërsa ai vetë pohoi në dëshminë e tij se u arratis duke notuar deri në Kalamata, por la shumë “pika të zeza” të arratisjes së tij të paqarta dhe alibi dyshuese.
Fillimisht ai u kthye duke notuar dhe më pas duke ecur deri në Kalamata.
“Di të notoj për orë të tëra, bëj snorkeling dhe kam edhe shërbim në Forcat Speciale”, kishte thënë ai ndër të tjera për oficerët.
Por në videon e televizionit “ERT”, 22-vjeçari shihet duke ecur jashtë stacionit të autobusëve në Kalamata pasditen e 6 tetorit (një ditë pas vrasjes), i veshur me rroba të ndryshme nga ato të natës së krimit. Pamjet u kapën nga kamerat e sigurisë.
Gjykatësi hetues dhe prokurori vendosën të ndalojnë përkohësisht dy 22-vjeçarët pas një procesi maratonë që zgjati afërsisht 16 orë, i cili filloi në mesditë të së dielës dhe përfundoi në orën 4 të mëngjesit të së hënës.
Gjatë deklarimeve të tyre, dy të rinjtë – 22-vjeçari greko-britanik që dyshohet si qitësi dhe shoku i tij që u dorëzua vullnetarisht – paraqitën pretendimet e tyre në lidhje me pjesëmarrjen në krim, ku njëri fajësoi tjetrin për atë që hyri në vendin e ngjarjes natën fatale.
Mbrojtja e 22-vjeçarit greko-britanik të akuzuar për vrasjen e dyfishtë në kampingun e Finikoundës ka përfunduar pas gjashtë orësh. Sipas avokatit të tij, i riu këmbënguli në pretendimin e tij fillestar se nuk ishte autori fizik dhe pretendoi se “bashkëpandehuri është ai që hyri në vendin e krimit”.
Bashkëpandehuri 22-vjeçar mori radhën e tij në zyrën e oficerit hetues, mbrojtja e të cilit filloi para orës 8:00 të mbrëmjes.
Avokati i greko-britanik, Dimitris Gavelas, deklaroi se mbrojtja e klientit të tij “ishte një maratonë” dhe “pati një vështrim depërtues nga oficeri hetues, duhet ta pranoj. Klienti im u përpoq të raportonte faktet ashtu siç i ka përjetuar vetë në çdo fazë të këtij procesi. Marrja në pyetje ka ende shumë për të bërë”.
Sipas Gavelas, 22-vjeçari “mbështet atë që ka mbështetur që nga fillimi, se ai nuk është autori natyror i kësaj vrasjeje seriale”.
“Klienti im pretendon se i bashkëpandehuri është ai që hyri në vendin e krimit”, shtoi avokati.
Kur u pyet se çfarë pretendon 22-vjeçari në lidhje me faktin se ai u identifikua nga i vetmi dëshmitar okular i krimit, Gavelas u përgjigj:
“Çfarë shpjegimi mund të jepet kur identifikimi i supozuar është i pasaktë? Unë dhe kolegët e mi e kemi shqyrtuar me kujdes deklaratën e betuar të këtij dëshmitari okular të supozuar ose të vërtetë dhe ajo është plot me pasaktësi. Ai nuk solli armë, nuk qëlloi vetë me të. Ai ishte jashtë në motoçikletë”, pohoi ai.
22-vjeçari pretendon se ishte në Finikounda “sepse ne ndihmuam autorin e një akti zhvatjeje”. Ky është pretendimi i tij. Sidoqoftë, rezulton se ai nuk e solli vetë kitarën.”
Avokati thotë se klienti i tij nuk i njihte dy viktimat dhe se ai nuk kishte qenë kurrë më parë në Finikounda.