Britania thirrje Vladimir Putinit: Nëse jeni serioz, jepini fund luftës! Jemi gati për paqe!

Sekretari i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Lammy në Dhomën e Komunave deklaroi se Vladimir Putin duhet të përgjigjet pasi SHBA dhe Ukraina kanl rënë dakord për një marrëveshje armëpushimi javën e kaluar.

“A jeni serioz, zoti Putin, për paqen? A do të ndaloni së luftuari apo do të tërhiqni këmbët?" para se të kërkoni. Nëse jeni serioz, provojeni, me një armëpushim të plotë dhe të pakushtëzuar tani", tha Putin.

Lammy thotë se Ukraina është serioze në lidhje me paqen përpara se të akuzojë Rusinë se po i bën fjalë për një armëpushim, ndërkohë që ende godet Ukrainën.