Britania e Madhe u shpall “luftë” emigrantëve, zbardhet plani i ri i masave
Në sfondin e protestave anti-emigracion në Londër dhe qytete të tjera që nga 13 korriku, Sekretarja e Brendshme e Britanisë, Yvette Cooper, i ka paraqitur Parlamentit një paketë të re masash për politikën e emigracionit.
Debati vjen në mes të një periudhe konfrontimi të fortë shoqëror dhe politik, ndërsa protestat vazhdojnë jashtë hoteleve që strehojnë azilkërkues.
Tema kryesore e fjalimit ishte shtrëngimi i kushteve për ribashkimin familjar të refugjatëve. Aplikantët tani do të duhet të plotësojnë kritere shtesë, siç janë mjaftueshmëria financiare, njohja e gjuhës angleze dhe një periudhë minimale qëndrimi në Mbretërinë e Bashkuar.
Cooper theksoi se qëllimi është të balancohet dimensioni humanitar me kohezionin social dhe aftësitë e shtetit.
Qeveria konfirmoi angazhimin e saj për të mbyllur gradualisht të gjitha hotelet që përdoren për të strehuar azilkërkuesit deri në vitin 2029.
Cooper la të hapur mundësinë që procesi të përshpejtohet, me kusht që të jetë në vend infrastruktura e duhur e akomodimit.
Sekretarja e Brendshme përsëriti se Britania do të mbetet e përkushtuar ndaj Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke mohuar thashethemet për tërheqje. Ajo tha se angazhimet ndërkombëtare të vendit janë një themel i sigurisë dhe legjitimitetit.