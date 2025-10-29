LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Britani/ Roja 23-vjeçare kryente marrëdhënie SEKSUALE me të burgosur në dhomën e lutjeve!

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 17:36
Bota

Një skandal i madh ka shpërthyer në Britani pas zbulimit të një rasti që përfshin një roje burgu 23-vjeçare, e cila akuzohet se ka pasur marrëdhënie seksuale me të burgosur dhe ka futur drogë brenda institucionit, sipas asaj që u bë publike në gjykatën e Southwark në Londër.

Ish-oficerja e burgut, Isabel Dale, dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me të burgosurin Shahid Sharif në dhomën e lutjeve të burgut Coldingley në Surrey, ndërsa dy të burgosur të tjerë shërbenin si “rojtarë”.

Sipas prokurorisë, incidenti ka ndodhur më 19 korrik 2022, kur Dale dhe Sharif qëndruan në dhomë për rreth katër minuta, përpara se ajo të dilte nga ambienti duke u parë në kamera teksa rregullonte rripin e pantallonave.

Gazeta Daily Mail shkruan se Dale kishte filluar punë në burg në shtator 2021 dhe, sipas aktakuzës, kishte një lidhje intime me Sharif për më shumë se një vit, nga vjeshta e 2021 deri në fund të 2022.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion