Shkeljet me hemodializën, Braçe për Spitalin Amerikan: Pagesat janë bërë pa kryer shërbime, KLSH të hetojë
Për 3 koncesionet në shëndetësi që marrin miliona euro nga buxheti shtetit, kontrolli bazë, hemodializa dhe sterilizimi deputetët gjatë prezantimit të raportit vjetor të vitit 2024 të KLSH, kërkuan nga ky institucion kryerjen e një auditim dhjetëvjeçar për të hetuar shkeljet.
Teksa këto kontrata janë drejt përfundimit të afateve, socialisti Erion Brace sugjeroi auditimin e sasisë së shërbimeve të ofruara dhe vlerës së pagesës së dhënë nga shteti.
“Po lexoj nga raporti edhe për vitin 2023 thuhet në të, kontrata koncesionare ‘Për ofrimin e hemodializës’, ka rezultuar me pagesa për shërbime të pakryera, konkretisht për 9241 raste nën projeksion dhe 1557 raste mbi projeksion, në shumën 103,527 mijë lekë. Këtë gjetje e kam hasur vazhdimisht në vitet, është e njëjta sjellje vit për vit. Cili është rekomandimi që i keni bërë autoritetit përkatës që monitoron këtë kontratë që ka mbaruar praktikisht? Do doja që të kishim një auditim të plotë të 10-viteve të këtyre kontratave, nga dita e parë deri në fund të këtyre kontratave, që të ndihmohet edhe MSH nëse do i zgjasë, ti lë matanë apo të vazhdojë shërbimi publik”-, u shpreh deputeti i PS, Erion Braçe.
Kontrata e koncesionit të hemodializës ofrohet nga spitali amerikan i biznesmenit kontrovers, Klodian Allajbeu, shkeljet e kësaj kontrate, u përforcuan edhe nga kreu i KLSH, Arben Shehu, i cili tha se qeveria duhet të bëjë një analizë për rikuperimin e dëmit. Ndërsa renditi edhe shkelje të tjera që janë bërë në fushën e shëndetësisë.
“Për kontratat në shëndetësi kemi kryer veprimet, ua kemi vënë në dispozicion të Kuvendit. Ne jemi shprehur për problematikat, dhe shteti duhet të bëjë një analizë të detajuar për të rikuperuar dëmin brenda afateve të detyrueshme. Në fushën koncesioneve, janë konstatuar shkelje të kritereve të financimit, mangësi në monitorim dhe në vlerësimin e efekteve buxhetore afatgjata. Në disa raste është vijuar me pagesa për shërbime që nuk janë kryer, ose që janë kryer në vëllime më të ulëta se projeksioni. Fenomene të tilla janë vërejtur në kontrata të rëndësishme në fushën e shëndetësisë, ku raportimi i shpenzimeve ka tejkaluar buxhetet e miratuara dhe detyrimet janë likuiduar në kundërshtim me përmbajtjen kontraktore, përfshirë edhe TVSH-në”-, shprehet Arben Shehu, kreu i KLSH-së.
Për raportin e vitit 2024 kreu i KLSH deklaroi se janë kryer 159 auditime ndërsa janë kryer 13 kallëzime penale, të cilat përfshijnë rastet ku auditimi zbuloi veprime ose mosveprime me shkelje të rënda të ligjit.