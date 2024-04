Biden: Irani do sulmojë Izraelin, mesazhi im "mos e bëni, nuk do fitoni"

Irani u ka sinjalizuar se do të hakmerret kundër një sulmi të dyshuar ajror izraelit në konsullatën e tij në Damask në një mënyrë "të kalibruar" për të mbajtur larg një konflikt të gjithanshëm rajonal, sipas zyrtarëve të informuar mbi bisedimet.

Teherani nuk ka gjasa të synojë objektet diplomatike izraelite në rajon, tha një zyrtar i informuar mbi bisedimet midis Iranit dhe Omanit, shteti i Gjirit që shpesh ka lehtësuar diplomacinë e kanaleve të pasme midis Teheranit dhe Uashingtonit.

Presidenti Joe Biden tha në Uashington të premten se ai priste një sulm iranian ndaj Izraelit "më shpejt se vonë" dhe se këshilla e tij për Teheranin ishte "mos e bëni".

“Ne jemi të përkushtuar ndaj mbrojtjes së Izraelit, do të mbështesim Izraelin, do të ndihmojmë në mbrojtjen e Izraelit dhe Irani nuk do të ketë sukses”, shtoi Biden.

Sulmi ajror i 1 prillit në kompleksin diplomatik të Iranit në Siri, të cilin Izraeli nuk e ka pretenduar publikisht, ka rritur në mënyrë dramatike tensionet me Izraelin, duke kërcënuar të kthejë një luftë të gjatë hije midis armiqve rajonalë në një konfrontim të drejtpërdrejtë.

Udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei është zotuar dy herë se do ta bëjë Izraelin të "pendohet" për vrasjen e Mohammad Reza Zahedi, komandantit të forcës iraniane Quds në Siri dhe Liban, dhe gjashtë zyrtarë të tjerë ushtarakë në "territorin" iranian.

Por thirrjet diplomatike këtë javë midis Iranit dhe aleatëve të tij rajonalë dhe kryeqyteteve evropiane kanë bërë që të paktën disa zyrtarë perëndimorë të arrijnë në përfundimin se Irani po përgatit një përgjigje që synon të demonstrojë forcë frenuese duke treguar gjithashtu përmbajtje.