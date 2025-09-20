Belgjika dëbon diplomat të Çekisë si reagim pas akuza për rrjet spiunazhi nga Praga
Ministria e Punëve të Jashtme e Belarusit ka thirrur një diplomatë të lartë polak dhe i kishte urdhëruar një diplomatë çek të largohet nga vendi brenda 72 orëve, në një veprim hakmarrës pas një rrethi expulsionesh reciproque gjatë këtij muaji. Të dy vendet kishin expulsuar diplomatë belorusë për shkak të akuzave për spiunazh.
Në një njoftim, Ministria e Jashtme e Belarusit deklaroi se “situata aktuale është shkaktuar nga qëndrimi i njëanshëm të autoriteteve çeke ndaj Belarusit.” Autoritetet çeke dhe polake kishin marrë masa për të expulsuar diplomatë belorusë si pjesë e një fushate kundër një rrjeti spiunazhi evropian, i cili ka lidhje me agjentë të KGB-së belorusë, siç ishte zbuluar nga shërbimet e inteligjencës të Republikës Çeke, Hungarisë dhe Rumunisë.
Sipas agjencisë çeke të inteligjencës (BIS), Belarus ka arritur të krijojë një rrjet spiunazhi për shkak të mundësisë së diplomatëve të saj për të udhëtuar lirshëm brenda vendeve evropiane. Kreu i BIS, Michal Koudelka, theksoi se për të kundërshtuar aktivitetet armiqësore në Evropë, është e nevojshme të kufizohen lëvizjet e diplomatëve të akredituar nga Rusia dhe Belarus brenda hapësirës Shengen.
Tensionet me Poloninë janë rritur më tej, dhe Minsk ka njoftuar se detajet e bisedës me diplomatët polak do të publikohen në një datë të mëvonshme. “Incidenti diplomatik konsiderohet i mbyllur,” thanë ata, duke shtuar se në rast të një shpërthimi të mëtejshëm, Belarus do të reagojë përkatësisht.
Warsawa kishte mbyllur kufirin me Belarusin në natën e 11 deri 12 Shtatorit, si përgjigje ndaj manovrave ushtarake ruse-belorus “Zapad” dhe një sulmi të paprecedent të të paktën 19 dronëve rusë në hapësirën ajrore polake.
Belarusi, nën udhëheqjen e presidentit autoritar Aliaksandr Lukashenka, është një aleat i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin. Lukashenka lejoi përdorimin e territorit të Belarusit si një pikë e nisjes për invazionin e plotë të Rusisë në Ukrainë në shkurt 2022, si dhe shpërndarjen e raketave taktike bërthamore ruse.