Babë e bir i shpërndanë videon erotike, Meloni kërkon 100 mijë euro dëmshpërblim

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, ka kërkuar 100 mijë euro dëmshpërblim pas publikimit online të videove pornografike me imazhin e rremë të saj.

BBC raporton se Meloni pritet të dëshmojë në një gjykatë në qytetin Sardinian të Sassarit, më 2 korrik.

Një burrë 40-vje֛çar i cili mendohet se i ka krijuar videot, dhe babi i tij 73 vjeç, janë vënë nën hetim. Policia ka thënë se ka arritur t’i gjejë ata duke gjurmuar pajisjen celulare që është përdorur për postimin e videove.

Ata kanë përdorur Inteligjencën Artificiale, për të vendosur fytyrën e kryeministres italiane në trupin e një femre tjetër.

Të dy këto persona po akuzohen për shpifje. Sipas ligjeve italiane, rastet e shpifjeve konsiderohen krim dhe dënohen me burgim. Ekipi ligjor i Melonit ka thënë se nëse kërkesa e saj për dëmshpërblim pranohet, ajo do t’i dhurojë të gjitha paratë për të financuar një fond që i mbështet gratë që janë viktima të dhunës nga burrat. Videot me pamje të montuara të Melonit datojnë prej kohës para se ajo të zgjidhej kryeministre, në vitin 2022.