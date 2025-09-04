LEXO PA REKLAMA!

Alarm në Detin Baltik: 8,000 ushtarë NATO gati për përballje me Rusinë

Lajmifundit / 4 Shtator 2025, 19:11
Bota

Rreth 8,000 oficerë nga 14 vende anëtare të NATO-s po marrin pjesë në stërvitjen shumëjavore “Quadriga 2025”, e udhëhequr nga ushtria gjermane në Detin Baltik, ndërsa tensionet me Rusinë për shkak të luftës në Ukrainë vazhdojnë të rriten.

Bundeswehr-i konfirmoi se 40 anije, 20 avionë dhe mbi 1,800 automjete rrugore po marrin pjesë në stërvitje. Udhëheqës ushtarakë nga Gjermania dhe ambasadorë nga vendet Baltike u mblodhën të enjten në portin e Rostock-ut për të parë nisjen e një trageti të ngarkuar me automjete ushtarake drejt qytetit Klaipeda në Lituani, shoqëruar nga një korvetë, helikopterë, anije çminuese dhe policia. Stërvitja përfshin të gjitha vendet e NATO-s me dalje në Detin Baltik, si dhe anëtarë të tjerë si Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Shtetet e Bashkuara.

Gjenerali Carsten Breuer, shefi i ushtrisë gjermane, tha: “Sot po shohim nga afër se çfarë do të thotë konkretisht kur Gjermania merr përgjegjësi ndërkombëtare dhe vepron si një qendër e besueshme furnizimi për NATO-n. Pothuajse të gjitha rrugët e furnizimit drejt krahut lindor kalojnë nëpër Gjermani.”

Breuer paralajmëroi se Rusia dhe Bjellorusia po përgatiten për stërvitjet e përbashkëta Zapad në mes të shtatorit.

Ai shtoi:  “Kërcënimi mbetet i pandryshuar, si në formën hibride ashtu edhe në atë konvencionale. Putini po na vëzhgon, dhe planet e tij shkojnë përtej Ukrainës. Si forca të armatosura, duhet të përgatitemi. Ne duam të krijojmë frenim, jo përshkallëzim.”

Përballë kërcënimit rus, Gjermania dhe vendet e tjera të NATO-s po rrisin shpenzimet ushtarake. Kabineti gjerman miratoi në fund të gushtit një projektligj që synon forcimin e mbrojtjes kombëtare, duke rritur numrin e trupave nga 182,000 në 260,000 deri në fillim të dekadës tjetër.

 

