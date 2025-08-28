LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

U gjet sot pa shenja jete! Policia e Kosovës jep detaje nga vdekja e gjykatësit Mecinaj

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 16:11
Kosovë&Rajon

U gjet sot pa shenja jete! Policia e Kosovës jep detaje nga vdekja e

Gjykatësi mbikëqyrës i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, dega në Skenderaj, Avdullah Mecinaj, është gjetur pa shenja jete në fshatin Klinë e Epërme të Skenderajt më 28 gusht 2025.

Policia e Kosovës e ka klasifikuar këtë ngjarje si vdekje të dyshimtë. Sipas informacionit nga policia, ata janë njoftuar për rastin dhe menjëherë kanë shkuar në vendin e ngjarjes, ku edhe ka qenë e pranishme ekipi i emergjencës, i cili konfirmoi se nuk kishte shenja jete, raporton Telegrafi.

Pas mbërritjes, hetuesit kanë nisur një hetim për të zbardhur shkakun e vdekjes, ndërsa trupi i pajetë i viktimës është dërguar për obduksion.

Viktima ishte një burrë 65-vjeçar dhe hetuesit po përpiqen të kuptojnë rrethanat që mund të kenë çuar në këtë ngjarje tragjike.

 

 

 

 

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion