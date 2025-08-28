U gjet sot pa shenja jete! Policia e Kosovës jep detaje nga vdekja e gjykatësit Mecinaj
Gjykatësi mbikëqyrës i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, dega në Skenderaj, Avdullah Mecinaj, është gjetur pa shenja jete në fshatin Klinë e Epërme të Skenderajt më 28 gusht 2025.
Policia e Kosovës e ka klasifikuar këtë ngjarje si vdekje të dyshimtë. Sipas informacionit nga policia, ata janë njoftuar për rastin dhe menjëherë kanë shkuar në vendin e ngjarjes, ku edhe ka qenë e pranishme ekipi i emergjencës, i cili konfirmoi se nuk kishte shenja jete, raporton Telegrafi.
Pas mbërritjes, hetuesit kanë nisur një hetim për të zbardhur shkakun e vdekjes, ndërsa trupi i pajetë i viktimës është dërguar për obduksion.
Viktima ishte një burrë 65-vjeçar dhe hetuesit po përpiqen të kuptojnë rrethanat që mund të kenë çuar në këtë ngjarje tragjike.