Aeroplani rus shkel hapsirën ajrore, Italia ngre në ajër avionët luftarakë
Italia ka ngritur në ajër avionë luftarakë, për t’ju kundër-përgjigjur një avioni rus, i cili dyshohet se kishte shkelur hapsirën ajrore.
Sipas mediave të huaja, Komanda Ajrore e NATO-s tha se dy avionë italianë F-35 u ngritën në ajër nga Estonia. Burime të NATO-s thonë se kjo është hera e tretë që avionët janë ngritur në ajër në më pak se dy javë.
Dy avionë luftarakë gjermanë Eurofighter u ngritën dje në ajër për të kapur një avion zbulues rus që fluturonte mbi Detin Baltik.
Dyshohet se Moska përdor avionë të tillë për të mbledhur informacione rreth aktivitetit ushtarak të NATO-s në bregdetin Baltik, veçanërisht në Poloni, Gjermani, Danimarkë dhe Suedi.