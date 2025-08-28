“Love is Blind” përfundon me lot – vajza nga Kosova trondit partnerin me vendimin që mori
Në sezonin e dytë të reality shout, “Love Is Blind UK”, një nga historitë që tërhoqi më shumë vëmendje ishte ajo mes Bardhës, një vajzë me origjinë nga Kosova dhe Jed, një djalë me rrënjë libaneze.
Që në fillim, brenda ‘pod-eve’ (dhomave të veçanta), ata gjetën një lidhje të fortë shpirtërore duke ndarë vlera të ngjashme për familjen, kulturën dhe të ardhmen. Bardha tregoi historinë e saj të fëmijërisë, kur familja u detyrua të largohej nga lufta në Kosovë, çka e formësoi si një grua të pavarur dhe të fortë. Jed e admiroi këtë forcë dhe dyshja filloi të ndërtonte plane për të ardhmen, duke folur për martesën dhe familjen që ëndërronin të kishin së bashku.
Kur dolën nga ‘pod’-et dhe nisën bashkëjetesën, lidhja e tyre dukej solide, por shpejt u shfaqën shenjat e para të tensionit. Një moment i vogël, por domethënës, ishte kur Bardha pagoi faturën në një darkë, ndonëse Jed kishte shprehur dëshirën ta bënte këtë gjest.
Kjo krijoi një ndjenjë ftohtësie dhe bëri që të dy të reflektonin për rolet në marrëdhënie, me Jed që ndihej i pavlerësuar dhe Bardha që ndjente se liria e saj po shihej si pengesë.
Megjithatë, ata vendosën ta çonin lidhjen deri në altar. Ditën e dasmës, atmosfera ishte e mbushur me emocione. Jed shprehu dashurinë e tij dhe besimin e plotë për të ardhmen së bashku, por kur erdhi momenti i zotimeve, Bardha mes lotësh tha se nuk ishte e gatshme të martohej atë ditë.