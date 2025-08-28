LEXO PA REKLAMA!

Aksident në Mallakastër/ 18-vjeçari përplas me makinë të miturën në rrugë, detajet e para

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 18:02
Aktualitet

Aksident në Mallakastër/ 18-vjeçari përplas me makinë

Një aksident rrugor ka ndodhur mesditën e sotme në Mallakastër ku 18-vjeçari ka përplasur një të mitur në rrugë.

Mësohet se 7-vjeçarja ndodhet në kujdesin e mjekëve.

"Mallakastër/Informacion paraprak.Rreth orës 16:30, në qytetin e Ballshit, automjeti me drejtues shtetasin S. F., 18 vjeç, ka përplasur një shtetase të mitur 7 vjeçe, e cila ndodhet në kujdesin e mjekëve.

Eshtë shoqëruar në Komisariat drejtuesi i automjetit për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit", njofton policia.

