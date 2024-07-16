Zjarr i përmasave të mëdha në Ulëz, rrezikohen disa banesa dhe dy stane
Zjarr me përmasa të mëdha në njësinë administrative Ulëz në fshatin Madhesh bashkia Mat.
Janë raportuar disa vatra zjarri, ndërsa rrezikohen 5 banesa dhe dy stane bagëtish. Por terreni i vështirë rrezikon që të ndërhyjë zjarrfikësja. Po ashtu rrezikohen banesa dhe stanet e bagëtive, ndërsa kjo është një zonë e mbrojtur.
Sakaq, kërkohet ndërhyrje urgjente nga ajri, pasi terreni është shumë i vështirë. Punonjësit e bashkisë së Matit dhe punonjësit e zjarrfikëses po luftojnë me flakët.