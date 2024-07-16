LEXO PA REKLAMA!

Zjarr i përmasave të mëdha në Ulëz, rrezikohen disa banesa dhe dy stane

Lajmifundit / 16 Korrik 2024, 14:01
Aktualitet

Zjarr i përmasave të mëdha në Ulëz, rrezikohen disa

Zjarr me përmasa të mëdha në njësinë administrative Ulëz në fshatin Madhesh bashkia Mat.

Janë raportuar disa vatra zjarri, ndërsa rrezikohen 5 banesa dhe dy stane bagëtish. Por terreni i vështirë rrezikon që të ndërhyjë zjarrfikësja. Po ashtu rrezikohen banesa dhe stanet e bagëtive, ndërsa kjo është një zonë e mbrojtur.

Sakaq, kërkohet ndërhyrje urgjente nga ajri, pasi terreni është shumë i vështirë. Punonjësit e bashkisë së Matit dhe punonjësit e zjarrfikëses po luftojnë me flakët.

