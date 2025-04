Zgjedhjet e 11 majit/ Mbërrijnë mbi 55 mijë vota nga Diaspora! Ja vendet nga janë nisur!

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë mbërritur deri tani (e shtunë, pasdite) 55 761 vota nga diaspora, të cilat përbëjnë 22 % të totalit të atyre që janë regjistruar për votën nga jashtë vendit. Gati 80 % e zgjedhësve kanë marrë në dorë zarfet zgjedhore (245,935 zarfe të dërguara dhe 193,823 zarfe të marra nga zgjedhësit).

Votat e ardhura deri më tani, janë më së shumti të qarqeve Durrës (11 457 zarfe) dhe Tiranë (10 521 zarfe).

Votat kanë ardhur nga 64 vende të ndryshme të botës, ndërkohë që zarfet e dorëzuara në diasporë përfshijnë 85 shtete.

Diaspora që ka sjellë më shumë vota deri më tani, është ajo e Italisë, me 29 607 pako zgjedhore, e ndjekur nga Gjermania me 7 796 vota të sjella, Anglia me 4 321 zarfe, Amerika me 4 189 vota dhe Greqia, për shkak të problemeve, deri tani ka sjellë vetëm 3 834 vota, nga një total i pritshëm prej 68 mijë votash.