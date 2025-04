Koreja e Veriut zbulon anijen luftarake me fuqi antibërthamore!

Kim Jong Un ka zbuluar një shkatërrues të ri detar që me sa duket mund të lëshojë raketa balistike me aftësi bërthamore. Sipas mediave të huaja, udhëheqësi i Koresë së Veriut thotë se anija luftarake është një përparim i rëndësishëm drejt qëllimit të tij për të zgjeruar gamën operacionale dhe aftësitë e sulmeve parandaluese të ushtrisë së tij.

Kim thotë se akumulimi i vazhdueshëm i armëve nga vendi i tij është një përgjigje ndaj kërcënimeve të perceptuara nga SHBA dhe aleatët e saj në rajon, të cilët kanë mbajtur stërvitje ushtarake. Ai u zotua të "përgjigjet me vendosmëri ndaj kësaj krize gjeopolitike dhe zhvillimeve të vazhdueshme", sipas fjalimit të tij të transmetuar nga agjencia shtetërore e lajmeve KCNA.

Shkatërruesi i ri "shumëfunksional", me peshë 5,000 ton, u reklamua si i pari në një klasë të re anijesh luftarake të armatosura rëndë. Është e pajisur me "armët më të fuqishme" dhe është ndërtuar "brenda 400 ditëve", citohet të ketë thënë Jo Chun Ryong, një sekretar në Partinë e Punëtorëve në pushtet.

Anija luftarake është projektuar për të trajtuar sisteme të ndryshme të armëve, duke përfshirë armët anti-ajrore dhe anti-detare, si dhe raketa balistike dhe të lundrimit me aftësi bërthamore, sipas zotit Kim. Një nëndetëse me energji bërthamore do të ishte hapi tjetër i madh në forcimin e marinës së tij, shtoi lideri i Koresë së Veriut.

Disa ekspertë kanë vënë në dyshim nëse kombi i fshehtë dhe i varfër mund të zhvillojë aftësi të tilla të avancuara pa ndihmën e huaj. Tensionet rajonale janë rritur pasi Koreja e Veriut vazhdon të shfaqë aftësitë e saj ushtarake, duke ndihmuar gjithashtu Rusinë në luftën e saj në Ukrainë.