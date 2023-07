“Zemër flori, dua të të kujtoj gjithmonë kështu”, miqtë prekin për humbjen e 29-vjeçarit shqiptar

Një aksident tragjik i ndërpreu ëndrrat 29-vjeçarit shqiptar Xhulio Marleci, ai humbi jetën mëngjesin e djeshëm në spital.

Xhulio po drejtonte makinën e tij tip 'Volkswagen Polo', kur humbi kontrollin dhe goditi disa kosha plehrash në anën tjetër të rrugë. Makina shtyu një nga kontejnerët për disa dhjetëra metra derisa ndaloi dhe u përplas me portën e një shtëpie.

Miqtë dhe të afërmit e tij kanë prekur me dedikimet në rrjetet sociale.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Dua të të kujtoj gjithmonë kështu. Zemër flori, gjithmonë i disponueshëm dhe besnik për shokët. Do më mungosh Xhulio”, shkruan një nga miqtë e tij.



“Kam trajnuar kaq shumë fëmijë. Fillova t’i doja ditë pas dite në mënyra të ndryshme. Giulio Marleci e papranueshme të të humbas”, shkruan një tjetër.

“I dashur mik tani që je larguar… mbetet koha e kaluar bashkë që ne i dhamë kuptim, kohë që nuk matet me asgjë.”

“Xhulio Marleci, ne do të të kujtojmë si një luftëtar që luftoi gjithmonë me buzëqeshje, gjithmonë i gatshëm për të motivuar të gjithë në palestër me historitë e tij nga “kohët e tjera”.

Gjithmonë me një shaka gati për të na bërë të qeshim dhe gjithmonë me një fjalë ngushëllimi në xhep për miqtë e palestrës. Për ata që e njohën do të mbetet si kujtim në zemër dhe shpirt.