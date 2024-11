Zelensky falenderon SHBA-në për minat tokësore: Të rëndësishme për të ndaluar sulmet ruse

Vendimi i SHBA-së për të dërguar mina tokësore në Ukrainë është "shumë i rëndësishëm" për të ndaluar sulmet ruse.

Ky është komenti i presidentit Volodymyr Zelensky, i cili falënderoi administratën amerikane për paketën e re të ndihmës ushtarake me vlerë 275 milionë dollarë.

Një paketë që përfshin "minat shumë të rëndësishme për të ndaluar sulmet ruse" dhe që "do të forcojë vërtet trupat tona në front", e cilësoi Zelensky.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

The Guardian raporton se Ukraina ka nisur sulmet kundër disa objektivave brenda thellë në territorin rus me raketat britanike me rreze të gjatë veprimi, "Storm Shadow", ndërsa zëdhënësi i kryeministrit Keir Starmer nuk pranoi të komentonte.



Nga ana tjetër, Bloomberg raportoi gjithashtu përdorimin e raketave britanike, duke cituar një zyrtar perëndimor.

Sipas The Telegraph, në fshatin Marino, Kursk, janë gjetur fragmente nga një raketë Storm Shadoë të mërkurën. Raketa britanike Storm Shadoë kanë një rreze veprimi prej 150 miljesh.