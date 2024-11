Viktima ekzekutohet me gjashtë plumba, teksa futet në automjet, pamjet e atentatit ndaj Klajdi Prendit

Dalin pamjet nga atentati që i mori jetën Klaudio Prendit.

Në video duket mjeti tip Audi gri dhe nga krahu tjetër duket edhe i riu Klajdi Prendi që hipën në automjetin e tij.

Sapo Prendi ngjitet, Audi i afrohet dhe e qëllon me armën me silenciator. I riu është qëlluar me armë sapo ka dalë nga një lokal në zonën e njohur si Xhamlliku në kryeqytet rreth orës 00:36 minuta të kësaj të marte.

