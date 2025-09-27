LEXO PA REKLAMA!

Zbardhet pengmarrja e të miturit në aksin Fushë Krujë-Vorë, dy të arrestuar dhe dy në kërkim (EMRAT)

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 16:25
Aktualitet

Zbardhet pengmarrja e të miturit në aksin Fushë

Zbardhet ngjarja e ndodhur më 1 gusht 2025 në aksin rrugor Fushë Krujë–Vorë, ku dyshohet se dy persona i kanë hequr padrejtësisht lirinë një të mituri.

Policia bën të ditur se ka arrestuar 2 shtetas, Edmond Kovaçi dhe Dashnor Kovaçi, të cilët për motive të dobëta i hoqën lirinë të miturit.

Ndërkohë lidhur me këtë ngjarje, u shpallën në kërkim edhe dy shtetas të tjerë.

Dy personat e shpallur në kërkim kanë goditur me grushta shtetasin e mitur, si dhe një 22-vjeçar dhe një 36-vjeçar (të cilët e shoqëronin të miturin), me qëllim që ata të tërhiqnin kallëzimin.

Policia po punon për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.

Njoftimi i Policisë:

Krujë-Zbardhet dhe dokumentohet ngjarja e ndodhur më datë 01.08.2025, në aksin rrugor “Fushë Krujë – Vorë”.

Identifikohen dhe vihen në pranga 2 shtetas, të cilët për motive të dobëta i hoqën lirinë padrejtësisht një shtetasi të mitur.

Shpallen në kërkim 2 shtetas të tjerë të implikuar në këtë ngjarje.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Krujë, në vijim të veprimeve të thelluara hetimore për zbardhjen dhe dokumentimin e ngjarjes së ndodhur më datë 01.08.2025, pas komunikimit me Prokurorin, bënë ndalimin e shtetasve:

-  E. K., 33 vjeç dhe D. K., 22 vjeç, të dy banues në Krujë. Si dhe u shpallën në kërkim shtetasit E. K. dhe A. Z.

Gjatë hetimeve rezultoi se dy të arrestuarit, pas një konflikti për motive të dobëta, i kanë hequr lirinë një shtetasi të mitur.

Më tej, pas kallëzimit, shtetasit E. K. dhe A. Z. (në kërkim), kanë goditur me grushte shtetasin e mitur, si edhe një 22-vjeçar dhe një 36-vjeçar (të cilët e shoqëronin të miturin), me qëllim që ata të tërhiqnin kallëzimin.

Punohet për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

